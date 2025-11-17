SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A capital paulista entrou em estado de atenção para alagamentos no início da tarde de hoje.

Todas as regiões de São Paulo entraram em atenção. O monitoramento é feito pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da prefeitura.

Chove forte em regiões da cidade, mas ainda sem alagamento. Pontos específicos da capital terão chuva de moderada à forte intensidade, elevando as chances de formação de alagamentos e até de queda de árvores.

A chegada de uma frente fria ao litoral paulista mudou o tempo e trouxe chuvas para a capital paulista que atuam de forma isolada. Imagens do radar meteorológico do CGE da Prefeitura de São Paulo mostram chuva forte e moderada na Zona Sul, principalmente nas subprefeituras de Parelheiros, capela do Socorro e m Boi Mirim.

CGE