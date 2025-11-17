A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, participou da marcha e, em um primeiro momento, quebrou protocolos ao não ficar no carro principal de som, mas abraçada, cantando e dançando com outros indígenas.

Quando falou ao microfone, garantiu que o governo vai anunciar novas demarcações de territórios indígenas em breve.

O presidente Lula, ainda nessa COP, vai fazer mais um gesto para avançar com a demarcação de terras indígenas. E nós vamos sair daqui, sim, com portarias declaratórias e com territórios marcados, disse Guajajara.

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, saiu em defesa de Sonia Guajajara sobre críticas em relação à demora nas homologações de territórios indígenas.

A gente sabe que ainda precisa fazer mais. E é muito bom que vocês tragam aqui hoje essas reivindicações de todas as homologações necessárias. Vocês sabem que isso não depende só da Sonia. Passa pelo Ministério da Justiça, passa pela análise técnica e nem sempre acontece no tempo que a gente gostaria, disse Boulos.

Nós falamos com o presidente Lula e ele assumiu o compromisso de que nós vamos ter nas próximas semanas novas homologações de terras indígenas e novas portarias declaratórias para territórios indígenas nesse país. É necessário que isso seja feito. É um reconhecimento à história de vocês que mantém as florestas de pé, complementou.

Luta por demarcação

Irleusa Robertino foi uma das manifestantes que cobrou mais ceridade das autoridades. Ela é presidente da Associação Indígena Apiaká Iakunda'Y, sediada em Trairão, no Médio Tapajós, Pará, e conta que o território do povo Apiaká ainda não é completamente demarcado.

É uma luta que existe há muitas décadas. Apesar de o governo ter demarcado algumas áreas, a gente ainda luta para a demarcação total do nosso território, para poder continuar preservando tudo que existe ali. Existem muitas invasões dos madeireiros e convivemos com a prática ilegal da mineração, conta Robertino.

A liderança Apiaká trouxe o neto de cinco anos para a marcha e explicou que a identidade guerreira indígena é formada desde os primeiros anos de vida.

Quando a criança nasce, a partir do momento que ela amamenta, já participa das conferências, já participa das reuniões e das assembleias. Este momento aqui é importante para dizer a eles que são o futuro e a semente da nova geração. E eles estão aqui para levar esse legado dos mais velhos até os que virão no futuro. Não existe indígena sem luta, disse Robertino.