BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - A COP30, a conferência sobre mudanças climáticas das Nações Unidas, alinhou nesta segunda-feira (17) um acordo para que os quatro pontos mais polêmicos em discussão sejam tratados em pacote numa única decisão.

É a primeira definição dentro da negociação paralela que envolve os temas de financiamento, metas climáticas mais ambiciosas, medidas comerciais unilaterais e relatórios de transparência.

Divergência sobre estes assuntos travaram todas as últimas discussões climáticas.

Como mostrou a Folha de S.Paulo, tratar estes temas em pacote foi uma estratégia da presidência brasileira da COP30 para tentar destravar as negociações que, isoladamente, não saíam deste impasse.

"Recebemos de forma muito impressionante um apoio dos negociadores hoje para que a gente pudesse avançar nesse sentido", afirmou o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da conferência.

Segundo ele, a partir de agora o cronograma da COP30 será remodelado para abarcar este modelo, e o pacote será negociado agora.

Também será debatido em pacote, segundo o embaixador, os principais assuntos da conferência, como adaptação climática ou a transição justa.

"Vamos buscar antecipar ao máximo os resultados dessa COP, em dois pacotes: um pacote que vamos tentar fechar até metade da semana, e um segundo pacote que vamos tentar fechar até sexta-feira (21)", completou.