BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - O movimento indígena realizou uma marcha nesta segunda-feira (17) pelas ruas de Belém (PA) para pedir a demarcação de terras como política de proteção dos biomas brasileiros. A manifestação marca o início da segunda semana da COP30, a conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas.

O ato partiu às 8h30 da Aldeia COP, o alojamento indígena instalado na Escola de Aplicação da UFPA (Universidade Federal do Pará). O percurso terminou no Bosque Rodrigues Alves. Segundo os organizadores, o ato reuniu reuniu cerca de 4.000 indígenas do Brasil e de outros países.

A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, participou do ato e puxou um grupo de mulheres do povo guajajara do Maranhão com cânticos e danças tradicionais. Ela afirmou que o presidente Lula (PT) vai demarcar terras indígenas na COP30, sem confirmar quantos territórios e quais seriam.

"É por isso que ainda nesta COP, o presidente Lula vai fazer mais esse gesto para avançar com a demarcação de terras indígenas. E nós vamos sair daqui com portarias declaratórias e com territórios demarcados", disse.

O anúncio ocorreu durante discurso no principal carro-som que conduziu a marcha. O público recebeu a informação com gritos, cânticos e danças.

A violência causada pelos conflitos territoriais com fazendeiros e garimpeiros foi abordada no ato. O caso mais recente, citado na marcha, foi de um indígena guarani-kaiowá, morto neste domingo (16) na comunidade de Pyelito Kue, em Iguatemi (MS).

O território é alvo de conflitos fundiários e passou por um processo recente de retomada (reocupação) por parte dos guaranis-kaiowá. Além da morte de Vicente Fernandes Vilhalva Kaiowá e Guarani, 36, outros quatro indígenas ficaram feridos no ataque.

"Essa marcha é para trazer também essa mensagem importante da defesa da vida dos nossos defensores e defensoras, que estão fazendo a luta pelo nosso direito, pela luta territorial", disse Kleber Karipuna, coordenador da Apib (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil.

"Não é possível que em pleno século 21 lideranças indígenas que estão lutando pelo seu direito sejam brutalmente assassinadas", acrescentou.

Os manifestantes carregaram a alegoria chamada "cobra ativista", que veio de Santarém (PA) para participar do evento.

O ministro da Secretaria Geral da Presidência, Guilherme Boulos, criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante seu discurso no ato.

"Vocês acompanharam os quatro anos anteriores com outro presidente, que eu não vou nem citar o nome para não trazer azar. Ele queria passar boiada, não demarcou uma única terra indígena", disse em um carro de som.

O policiamento da COP30 foi reforçado no dia da marcha indígena. Agentes da Força Nacional e da Polícia Militar do Pará cercam o acesso à zona azul (onde se reúnem diplomatas e autoridades) com mais de uma dezena de viaturas, e o bloqueio das ruas foi ampliado.

Voluntários da COP30 passaram a exigir a apresentação da credencial para o evento na entrada do hangar, algo que não acontecia antes. O acesso ao local costumava ser aberto, com um grande portão ?agora, só é possível entrar em filas. Há cinco caminhões do exército e dois ônibus da Polícia Federal dentro do perímetro da zona azul, o espaço oficial da conferência.