A produção da TV Brasil vai ao ar às 23h e analisa os impactos da operação realizada em 28 de outubro de 2025, quando 2.500 policiais ingressaram nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, para cumprir mandados de prisão contra suspeitos ligados ao Comando Vermelho. A ação resultou em 121 mortes, incluindo quatro agentes de segurança.

O programa traz uma reflexão sobre a política de enfrentamento que vem sendo adotada há mais de quatro décadas pelas autoridades de segurança fluminense. A reportagem resgata os relatos de familiares de vítimas.

Débora Velloso, mãe do policial civil Rodrigo Velloso, descreve a devastação ao perder o filho. Tauã Brito, mãe de Wellington Brito, jovem de 20 anos morto durante a incursão, relata o desespero ao tentar alcançá-lo para que pudesse se entregar.

A edição também apresenta a visão das autoridades.

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, classificou a operação como histórica.

Foi um dia histórico para o Rio de Janeiro. A maior operação da história das polícias aqui. Foi uma operação de cumprimento de mandado judicial, de mais de um ano de investigação, mais de 60 dias de planejamento. Temos muita tranquilidade de defendermos tudo o que foi feito ontem, disse o governador, no dia seguinte à operação.

Especialistas em segurança pública, ouvidos pelo Caminhos da Reportagem, analisam criticamente a eficácia desse modelo de confronto direto adotado pelo estado carioca. A coordenadora do Grupo de Estudos de Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense (UFF), Carolina Grillo, explica por que ações dessa natureza não conseguem desarticular as facções criminosas.

Essa operação em nada vai afetar o Comando Vermelho enquanto organização. Essas operações de incursão armada em territórios de favela são o principal método de combate ao crime no Rio de Janeiro há quase quatro décadas e elas já se mostraram ineficientes no combate ao controle territorial armado e aos mercados ilegais que operam nesses territórios, afirma Carolina Grillo.

O pesquisador Bruno Paes Manso, do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (USP), ressalta que a repetição dessas operações violentas contribui para a criação de um ambiente de guerra.

Esse tipo de ação violenta produz respostas violentas e um mercado de guerra. Muita gente começou a ganhar dinheiro em torno disso. Em vez de produzir ordem, tem produzido desordem e contribuído para aumentar o caos das cidades, conclui.

A solução, na visão de pesquisadores da área de segurança pública, passa pelo combate à corrupção, melhorias no sistema penitenciário e desarticulação do lado financeiro das organizações criminosas. Além disso, para eles, são necessárias políticas públicas para mudar a realidade social das favelas. [É preciso] um investimento social para oferecer alternativas de vida para molecada que é seduzida pelo tráfico. Você tem que ter arte, cultura, esporte, uma série de atividades para que ela se sinta sonhando em participar do futuro numa sociedade que oferece oportunidades, destaca Manso.

