SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nove casas vizinhas ao local da explosão que deixou uma pessoa morta no Tatuapé, na zona leste de São Paulo, correm risco de desabamento. Outras três tiveram suas áreas isoladas após a subprefeitura apontar danos estruturais, e mais três terão de corrigir problemas graves, de acordo com laudos obtidos pelo UOL.

Laudos apontam risco de desabamento em nove casas após a explosão. Documentos da Secretaria Municipal das Subprefeituras, aos quais o UOL teve acesso, registram que essas construções ficaram "sem condições de estabilidade e/ou com perigo de ruir". A explosão ocorreu na quinta-feira, em uma casa que armazenava fogos de artifício irregularmente.

Três imóveis tiveram apenas partes da estrutura interditadas. Nos autos, os fiscais isolaram fundos, cozinhas ou pavimentos superiores que apresentaram rachaduras ou instabilidade localizada.

A rua Francisco Bueno concentra a maioria das interdições. Segundo as vistorias, o impacto provocou deslocamento de elementos estruturais e agravou riscos ao longo do quarteirão. Os danos foram associados diretamente à força da detonação.

A explosão provocou "efeito dominó" em casas vizinhas e em ruas próximas. A detonação abalou a área ao redor e comprometeu imóveis além dos diretamente colados ao local da explosão. Novas vistorias seguem sendo feitas pela subprefeitura.

Outros três imóveis receberam intimações para corrigir problemas estruturais. Nessas residências, que não foram interditadas, os fiscais registraram condições graves e risco de ruína em trechos da construção. Os autos determinam que os responsáveis providenciem reparos, reforços estruturais ou apresentação de avaliação técnica para eliminar o risco apontado.

ENTENDA O CASO

O imóvel que armazenava fogos de artifício na rua Francisco Bueno, 79, explodiu. O fundo da mesma casa, dava para a avenida Salim Farah Maluf, de onde a explosão também foi sentida e danificou estabelecimentos vizinhos.

Explosão aconteceu por volta das 19h08 de quinta-feira. Imagens de câmeras de segurança publicadas nas redes sociais mostram carros e motos freando abruptamente quando ocorre a explosão, seguida de um clarão. Com o impacto, um dos motociclistas que passava pelo local chegou a cair do veículo.

Uma pessoa morreu e ao menos dez ficaram feridas. Quatro delas foram hospitalizadas e outras seis pessoas tiveram ferimentos leves, foram avaliadas pelas equipes e não precisaram de encaminhamento.