Se a gente não conseguir atingir as metas necessárias, o planeta vai se deteriorar e nós, que somos crianças, não vamos conseguir ter um futuro que a gente realmente gostaria, com paz entre as pessoas e a natureza, disse a paulista Sofia de Oliveira, 15 anos.

No outro lado do oceano, no continente africano, Georgia Magessa, de 11 anos, vive na Tanzânia. Assim como Sofia, ela está em Belém para a COP30 e percebe claramente que a mudança climática é uma urgência:

O calor faz com que seja difícil para nós irmos brincar em áreas abertas, se está muito quente fica mais difícil para algumas crianças irem à escola, especialmente as crianças vulneráveis ou com deficiência, como as cegas, por exemplo. Então, crianças e jovens são afetados de muitas formas.

Preocupada com os impactos das mudanças climáticas, Georgia decidiu não esperar mais a ação por parte de líderes e governos e fundou uma organização para engajar outras crianças na promoção de ações climáticas no próprio território.

Então, eu e outras crianças plantamos árvores, limpamos as praias e também salvamos o meio ambiente, disse.