BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - A chuva forte que cai nesta tarde em Belém provocou o isolamento de uma área entre os pavilhões Nórdico e de Luxemburgo, na zona azul da COP30, cujo carpete ficou encharcado, com água entrando por baixo e por uma pequena abertura na tenda.
Um funcionário improvisou uma barreira, usando cadeiras de um dos pavilhões e uma espécie de mostruário com produtos artesanais.
"Por baixo do carpete, passa um cabo de alta tensão de energia. As pessoas não podem pisar porque podem levar um choque", disse um trabalhador da área de segurança.
Uma fonte do pavilhão Nórdico, cuja área de eventos ficou parcialmente molhada, disse que, felizmente, eles não têm mais nenhum evento programado esta tarde. "É um problema porque agora temos cabos de eletricidade na água. Nós tivemos que desligar o sistema de som", diz.
Ela opina que "em todas as COPs, sempre acontece alguma coisa". "É um incômodo, mas as coisas são como são", amenizou.