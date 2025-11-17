SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A música que tomava conta de uma festa de aniversário na zona rural de Macururé, sertão da Bahia, entre a noite do último dia 9 e a madrugada do dia 10 foi substituída pelo som de tiros disparados por policiais militares. A ação terminou com duas pessoas mortas e um adolescente desaparecido.

Família se deu conta do desaparecimento de Anderson Gabriel dos Santos, 15, depois de acalmar as crianças, que não paravam de gritar após os tiros. Jucimeire dos Santos, 32, irmã do jovem, disse ao UOL que eles encontraram uma sandália de Anderson próximo a uma poça de sangue em uma área mais afastada da casa.

Polícia Civil afirma que investiga o desaparecimento. "As investigações seguem em sigilo e mais detalhes não poderão ser divulgados", disse a corporação à reportagem.

"Estamos todos angustiados. Minha mãe já passou mal, tem pressão alta, e está sofrendo muito. Parece uma novela sem o final feliz. O que eu mais queria na vida era encontrar meu irmão, mesmo que fosse sem vida, para que a gente possa, pelo menos, nos despedir", disse Jucimeire dos Santos, irmã do adolescente.

PMs chegaram atirando com fuzil, segundo Jucimeire. "Tinha mulher grávida, idoso. Eles chegaram atirando e gritando 'perdeu, porra'", contou.

Agentes foram ao local após receber denúncia sobre a presença de traficantes armados. Eles foram recebidos a tiros, de acordo com a Polícia Militar.

Dois suspeitos foram feridos durante a ação e socorridos, mas não resistiram. Segundo Jucimeire, um dos homens era tio dela e não era criminoso.

Outros dois homens foram presos. A PM-BA também apreendeu três revólveres, munições de diversos calibres, dois carregadores para pistola calibre 380, 45 porções de maconha e uma sacola com sementes da erva, 12 pinos de cocaína e R$ 280.

Os quatro homens possuem antecedentes criminais, segundo a polícia. O histórico inclui porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.