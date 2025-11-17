BOGOTÁ, COLÔMBIA (FOLHAPRESS) - A Nova Zelândia foi a ganhadora do Fóssil do Dia desta segunda-feira (17), na COP30, em Belém, no Pará.

Segundo a CAN (Climate Action Network-International), rede com mais de mil ONGs responsável pelo prêmio irônico, a escolha se dá pelo país ter enfraquecido sua meta relacionado ao gás metano, muito mais potento que o CO2.

"Num movimento que surpreendeu observadores e agradou ao lobby do gado, o governo reduziu discretamente sua ambição: de um corte de 24% a 47% passou para apenas 14% a 24% - uma faixa tão fraca que o próprio ministro neozelandês de Mudanças Climáticas admitiu que o limite inferior, de 14%, 'não está alinhado com 1,5°C, aponta a CAN.

Segundo a organização, a ação da Nova Zelândia sinaliza que outros países com grandes emissões de metano podem se sentir encorajados a seguir o mesmo caminho. "A Irlanda já considera uma medida semelhante. Quando um dominó cai, os próximos tendem a cair também."