Enviados com auxílio do Itamaraty, os livros serão distribuídos mensalmente às instituições pelo embaixador brasileiro junto ao Estado Palestino, João Marcelo Queiroz. O protocolo foi assinado no escritório da representação do Brasil na Cisjordânia, Palestina. Marco Lucchesi participou por videoconferência.

Em entrevista nesta segunda-feira (17) à Agência Brasil, Marco Lucchesi destacou que a FBN trabalha a favor da cultura de paz, realizando a diplomacia do livro no sentido da tradição antiga, que sempre existiu, porque os livros eram a biblioteca dos reis, dos presidentes, só que agora ela está ligada à cidadania. Segundo Lucchesi, há compreensão de que houve um deslocamento do processo e, hoje, todos estão mergulhados em uma cidadania global.

Uma cidadania em que os laços humanitários, solidários e fraternos agora atravessam as fronteiras. Com isso, a diplomacia do livro se realiza em uma perspectiva da cultura de uma paz solidária, acentuou o presidente da FBN. A Palestina assume uma paisagem extremamente importante e solidária, da mesma forma que o Haiti, salientou Lucchesi.

A imigração dos povos árabes para o Brasil criou laços muito antigos que se renovam agora com essa proposta. A BN assinou anteriormente com a Câmara Árabe do Livro acordo de cooperação técnica, devido à existência no Brasil de muitos jornais escritos em árabe e publicados no país. É um acordo que é a favor de todos. Não é contra ninguém. É um acordo a favor da paz, da solidariedade dos povos, ressalta Lucchesi.

Para 2026, a FBN está propondo à BN da Palestina a realização de cursos de preservação e conservação do ponto de vista digital e físico, bem como a realização de seminários. Está prevista uma visita de Marco Lucchesi à Palestina, integrando comitiva de autoridades brasileiras.