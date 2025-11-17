SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O corpo de um homem de 42 anos foi encontrado por um cozinheiro na manhã de domingo (16) dentro de um freezer em um imóvel de acolhimento para moradores de rua no centro de São Paulo.

O Núcleo de Convivência Chá do Padre fica na rua Riachuelo, na Sé. Ele é gerido pela Sefras - Ação Social Franciscana, que confirmou o ocorrido através de uma nota publicada em seu site.

Após encontrar o cadáver, o cozinheiro avisou um superior hierárquico, que chamou a GCM (Guarda Civil Metropolitana). Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) também esteve no endereço.

Segundo a GCM, o corpo não tinha sinais aparentes de agressão. No entanto, somente a perícia realizada pela Polícia Técnico-Científica poderá atestar a causa da morte.

A Polícia Civil investiga se o homem entrou no freezer de forma acidental ou se houve um homicídio.

A ocorrência foi registrada como morte suspeita pelo 8º DP (Brás).

O Chá do Padre é um serviço de portas abertas que possui 400 vagas de acolhimento, com o fornecimento de refeição e outros tipos de assistência.

Em nota, a Smads (Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social) da prefeitura disse que "reforça seu compromisso com o cuidado e atendimento aos acolhidos e segue a disposição das autoridades competentes para colaborar com o caso". A Sefras, responsável pelo local, também confirmou auxiliar na investigação.