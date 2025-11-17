SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ônibus do transporte coletivo bateu em nove veículos e deixou 13 pessoas feridas, no km 17, da via marginal da rodovia Raposo Tavares, na zona oeste de São Paulo, na manhã desta segunda-feira (17).

O Corpo de Bombeiros, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e ambulâncias da concessionária da via atenderam os feridos e os levaram para o pronto-socorro.

Não há informações sobre como o acidente teria ocorrido, mas o coletivo, que fazia a linha 809A-10 (Jd. D'abril/Term. Pinheiros), bateu no portão de um condomínio que fica às margens da rodovia Raposo Tavares por volta das 7h30. O ônibus ficou com a frente destruída.

Devido à quantidade de vítimas, os bombeiros precisaram classificar os feridos de acordo com a gravidade do estado de saúde e colocá-los sobre lonas posicionadas na via.

Os veículos avariados pela colisão ficaram parados na via.

Segundo a SPTrans, a linha é operada pela Transppass e uma equipe do Programa de Redução de Acidentes de Transporte apura a ocorrência.

Segundo os bombeiros, houve congestionamento no local em razão do fechamento do acesso à rodovia, que foi liberado ao trânsito por volta das 12h30.