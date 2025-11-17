SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma suposta troca de tiros entre policiais militares e suspeitos terminou com um homem morto, na madrugada desta segunda-feira (17), na zona oeste de São Paulo.

O caso ocorreu na avenida Eliseu de Almeida, na Vila Sônia, que ficou com o trânsito interditado até as 10h.

Segundo a Polícia Militar, agentes estavam em patrulhamento na região quando se depararam com um Chevrolet Corsa que constava como roubado.

Os cinco suspeitos no veículo não teriam respeitado as ordens de parada e atiraram contra os PMs, segundo a corporação.

Os policiais revidaram, e um ocupante do veículo morreu.

Imagens de câmeras de monitoramento mostram quando a PM intercepta o veículo e algumas pessoas saem do Corsa correndo. Um mulher que estava no veículo entra em um outro carro parado na via ?que aparentemente seria de aplicativo e iniciaria uma corrida.

Segundo a PM, os ocupantes do Corsa foram identificados e já tinham registros criminais. Um havia sido indiciado por homicídio e roubos, em 2013 e 2019, fugiu da prisão, foi recapturado em 2023 e, em 2025, voltou a praticar crimes.

Outro, ferido na ação, começou a praticar roubos ainda na adolescência, em 2009, e já adulto foi preso por roubo em 2016 e tráfico de drogas em 2019.

O segundo ferido é natural da Bahia, e a polícia apura se ele já foi detido. A mulher que conseguiu fugir está sendo procurada. O homem que morreu ainda não foi identificado.

O grupo estava armado com uma pistola calibre 9mm e dois revólveres, de acordo com a PM. O carro utilizado havia sido roubado em 5 de novembro e foi usado em outro roubo a uma loja de perfumes, em 12 de novembro.

O veículo usado pelos suspeitos ficou com diversas marcas de tiros e ficou na via, que foi isolada para perícia. Várias cápsulas de balas ficaram espalhadas pelo chão. A avenida foi liberada por volta das 9h40, segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego).

De acordo com a SMT (Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte) e a SPTrans, seis linhas de ônibus precisaram desviar o trajeto na avenida Eliseu de Almeida, sentido centro, durante a manhã, mas o tráfego já foi normalizado.