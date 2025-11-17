SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Transferido hoje da Penitenciária de Tremembé para o Centro de Ressocialização de Limeira, no interior de São Paulo, Robinho agora ficará em uma unidade que opera um pouco acima da capacidade e não recebe presos ligados a facções.

Transferência para Limeira ocorreu na manhã de segunda-feira. A SAP (Secretaria de Administração Penitenciária) confirmou o deslocamento, mas não detalhou a decisão judicial. Robinho estava em Tremembé, chamada de "prisão dos famosos".

Limeira opera com ocupação acima da capacidade. De acordo com dados da SAP, a unidade tem 104 vagas no fechado e abriga 119 presos. No semiaberto, são 139 custodiados para 125 vagas. A prisão foi inaugurada em 2001

Centros de Ressocialização têm critérios rígidos para receber presos. Só podem ir para um deles presos primários, de baixa periculosidade, com penas de até 10 anos, sem outros processos, sem faltas disciplinares e sem ligação com facções. Antes de ser transferido, o preso tem de passar por triagem e entrevista com a equipe multidisciplinar.

O ex-jogador cumpre nove anos. A pena foi definida após homologação da transferência da condenação da Europa para o Brasil, depois de resolução no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Ele precisa cumprir, pelo menos, 40% da pena em regime fechado. Por se tratar de crime hediondo cometido por réu primário, a progressão ao semiaberto só deve ocorrer em 2027.

BRENNAND TAMBÉM SAIU DE TREMEMBÉ

Robinho não foi o único transferido de Tremembé. Na semana passada, Thiago Brennand saiu da unidade e foi levado para um presídio voltado a condenados por crimes sexuais.

Destino de Brennand foi Guarulhos. O empresário foi levado à Penitenciária I "José Parada Neto", em Guarulhos, que recebe presos sem vínculo com facções criminosas. A prisão opera com o dobro da capacidade. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, há 2.026 presos em regime fechado, embora a unidade tenha espaço para 1.059. No anexo semiaberto, são 475 detentos para 360 vagas.