SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Suspeita de mandar matar Laís Oliveira Gomes Pereira, Gabrielle Cristine Pinheiro Rosário, 22, se entregou na tarde de hoje à polícia na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio de Janeiro.

Ela é apontada pela investigação da polícia como mandante da morte de Laís, que aconteceu no dia 4. O crime foi, supostamente, motivado por uma disputa pela guarda da filha da vítima, de quatro anos. Gabrielle tinha um relacionamento com o pai da criança.

Gabrielle foi presa na Delegacia de Homicídios da Capital. Apesar de não ter feito declarações, a sua defesa alega inocência da mulher. Amanhã ela deve ser levada para o presídio de Benfica, na zona norte carioca.

Laís levou um tiro na nuca enquanto andava com o filho mais novo, de 1 ano de idade. O assassinato aconteceu na Travessa Santa Vitória, em Sepetiba, na zona oeste. A criança não se feriu.

Gabrielle se entregou por medo de linchamento. Ao UOL, o advogado disse que ela temia represálias por parte da população pela suspeita da morte. Além disso, a sua mãe estava constantemente sendo chamada na delegacia para falar sobre o caso, o que estava desgastando a família. Uma foto da mulher foi divulgada no disque denúncia.

Polícia acredita que Gabrielle contratou dois homens para matar Laís. Eles teriam recebido R$ 20 mil pelo assassinato. Ambos foram presos e confessaram o crime. Uma outra mulher, que está sendo investigada, foi apontada como intermediária entre a suposta mandante e os executores.

A Polícia Civil informou que a suspeita chegou a ameaçar Laís por mensagens através da rede social por ciúmes do marido. "As investigações apontaram que a mandante do crime demonstrava comportamento possessivo em relação à filha da vítima e elaborou todo o plano para que ela e seu companheiro ficassem com a guarda da criança", informou a Polícia Civil.

O UOL tenta contato por email e telefone com a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Este texto será atualizado em caso de manifestação.