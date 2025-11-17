BELÉM, PA (FOLHAPRESS) - A Defesa Civil interditou uma parte da Escola de Aplicação da UFPA (Universidade Federal do Pará), nesta segunda-feira (17), após a queda de uma marquise de concreto durante uma forte chuva.

O local recebe a Aldeia COP, como é o chamado o alojamento de cerca de 3 mil indígenas que participam da conferência sobre mudanças climáticas da ONU (Organização dás Nações Unidas). Ninguém ficou ferido no incidente.

O Ministério dos Povos Indígenas disse, em nota, que um raio atingiu uma calha concretada e o impacto causou a queda da marquise. A sala atingida funciona como área administrativa, não como dormitório.

"A marquise caiu do segundo andar com alguns aparelhos de ar condicionado presos a ela, porém a queda dos escombros foi rente à construção e em uma área verde aberta que estava sem presença de pessoas em decorrência da tempestade", diz trecho da nota.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação da UFPA e não teve retorno até a publicação deste texto.