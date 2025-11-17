SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prefeitura de São Paulo vai oferecer auxílio em dinheiro para famílias que tiveram suas casas atingidas por uma explosão na última quinta-feira (13) na região do Tatuapé, na zona leste de São Paulo.

Seis famílias de baixa renda receberão um auxílio emergencial de R$ 1.000, que será pago em parce única.

Ao todo, 11 imóveis foram interditados pela Defesa Civil, sendo que dez totalmente, depois da explosão em uma casa que seria usada para armazenamento ilegal de fogos de artifício. Adir de Oliveira Mariano, 46, que residia no local, morreu. Outras dez pessoas ficaram feridas.

O auxílio emergencial de R$ 1.000 foi concedido após avaliação da Subprefeitura da Mooca com cada família atingida pelo acidente. "Receberam a ajuda financeira aquelas que tiveram o imóvel totalmente interditado e não possuíam rede de apoio ou possibilidade de acolhimento em casa de parentes na cidade", diz a prefeitura.

Em nota, a gestão Ricardo Nunes (MDB), afirmou que para ajudar as famílias na reconstrução das casas, a administração municipal vai oferecer nos próximos dias atendimento pelo Programa Pode Entrar Melhorias, que disponibiliza até R$ 30 mil para reformas em imóveis na cidade.

"Os proprietários podem desconsiderar o prazo dos autos de infração, que foram gerados de forma automática em respeito à legislação vigente", diz a prefeitura.

As investigações apontam que Adir vivia no local há cerca de 40 dias. O corpo foi liberado pelo IML para a família no último sábado (15).

Vídeos de câmeras corporais de policiais militares mostram o momento em que os agentes acham o corpo entre os escombros.

Vizinhos disseram não notar nenhuma movimentação atípica e que até pensavam que o local estava vazio. Uma moradora do entorno contou que o via estacionar o carro na rua, tirar caixas do interior do automóvel e levá-las para casa.

Ainda não se sabe se, no imóvel, eram somente armazenados fogos de artifício ou se também havia produção e manipulação. No entorno da casa, na rua Francisco Bueno, a reportagem observou tubos de papelão que se assemelham a pequenos morteiros espalhados pelo asfalto.

Adir tem dois registros na polícia por soltar balões, um em 2011 e outro em 2012. Em uma das ações ele foi absolvido.

Postagens em redes sociais de Adir também indicam, segundo a polícia, que ele atuava no ramo de balões.

O delegado Filipe Soares, responsável pela investigação, afirmou na última sexta-feira (14) que o homem armazenava explosivos na casa, mas que ainda não era possível confirmar se ele manipulava ou fabricava artefatos no imóvel.

A polícia quer saber também se ele agia sozinho ou se mais pessoas o ajudavam e, assim, conseguir individualizar as condutas.

Em nota, a SSP (Secretaria da Segurança Pública do estado) afirmou que o caso é investigado pela 5ª Cerco (Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas), que trabalha para identificar todos os envolvidos, incluindo eventuais fornecedores do material apreendido.

"As diligências continuam para o completo esclarecimento dos fatos", afirma a pasta.