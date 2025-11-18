O atacante Mbappé, atualmente no Real Madrid, vive 'uma guerra' na Justiça contra o ex-clube, o Paris Saint-Germain. O jogador cobra nos tribunais cerca de R$ 1,4 bilhão, por danos e prejuízos ocasionados pela saída conturbada do time francês.

Mbappé ainda cobra diretores do PSG de não pagarem cerca de 55 milhões de euros em salários e bônus. O atleta acertou a transferência para o Real Madrid em junho de 2024.

Por outro lado, o PSG também aciona o atacante na Justiça. Os franceses exigem de Mbappé o pagamento de 180 milhões de euros (mais de R$ 1,1 bilhão). O clube alega que o atleta mentiu ao prometer que não sairia do time de graça. Além disso, o clube cobra mais 60 de milhões de euros por danos e prejuízos.

O Paris Saint-Germain quer a compensação pela transferência frustrada de Mbappé para o Al-Hilal. Os sauditas teriam oferecido 300 milhões de euros pelo atleta, mas o atacante recusou a proposta em julho de 2023, antes de rejeitar a renovação de contrato com a equipe francesa.

Mbappé ainda denunciou assédio trabalhista nos últimos meses do acordo com o PSG, e o tipo de contrato que o vinculava com o clube da França. O atacante fez as acusações em maio.

Advogados de Mbappé e do PSG estiveram presentes em uma audiência nesta segunda-feira no Conselho de Prud?hommes, tribunal da Justiça do Trabalho da França. O atacante, recuperando-se de uma lesão no tornozelo, não compareceu ao local.

Com a camisa do PSG, Mbappé conquistou 14 títulos, marcando 256 gols em 308 partidas disputadas. Ele permaneceu sete anos na equipe francesa, de 2018 até 2024.