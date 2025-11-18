A família Häkkinen está oficialmente de volta à McLaren. Como expansão de sua Academia de Pilotos, a escuderia britânica anunciou a contratação de duas novas atletas: Ella Stevens e Ella Häkkinen, filha do bicampeão mundial da Fórmula 1 Mika Häkkinen.

Com apenas 14 anos, Ella já conquistou sua primeira vitória internacional na Champions of the Future Academy em 2024, em Cremona, Itália, na qual ela se tornou o talento da temporada. A primogênita da família será a mais nova do Programa de Desenvolvimento de Pilotos da escuderia britânica e terá como função principal testar carros oficiais das categorias visando uma participação em 2027.

"Estou muito feliz por me juntar ao Programa de Desenvolvimento de Pilotos da McLaren. Será empolgante trabalhar com a equipe e aprender com todos. Estou ansiosa para ver meu progresso nos próximos anos, vai ser divertido", disse a jovem Ella Häkkinen.

A filha mais velha de Häkkinen começou sua carreira em competições regionais de kart - nas quais ela se destacou - por influencia de sua avó. Antes de entrar no automobilismo, porém, sua primeira paixão esportiva foi o nado sincronizado, que acabou se tornando um hobby.

Além de Ella, Mika tem outro filho, o jovem Daniel, de 11 anos, que também corre de kart na Bélgica. O pai é o responsável por gerir a trilha profissional de ambos e o treinamento é feito por uma técnica de alta performance.

"Posso afirmar que meus filhos treinam no mesmo nível que Lewis Hamilton. Ella é uma piloto extremamente talentosa. Não digo isso apenas como pai, mas com base nas minhas observações como ex-piloto. A crença nisso é inabalável: uma piloto feminina chegará ao mais alto nível até 2030, seja Ella ou outra pessoa", afirmou Hakkinen ao jornal finlandês Ilta-Sonomat, em outubro deste ano.

Anteriormente, durante sua participação no programa "De pai para filha - uma jornada no mundo das corridas", da Hintsa, a primogênita afirmou gostar de pilotar "porque simplesmente adora a velocidade" e reforçou que o apoio de sua família é essencial para manter seu bem-estar mental.

"Eu sei que posso vencer. Tenho velocidade, e sou bastante determinada e corajosa. Eu realmente sei do que sou capaz, então coloco muita pressão em mim mesma", compartilhou Ella.

Após o anúncio, Zak Brown, CEO da McLaren, disse que "está muito orgulhoso do progresso" que a equipe fez com as novas integrantes do time.

"Espero que isso envie um sinal para todas as talentosas kartistas, pilotos, engenheiras, mecânicas, profissionais de marketing e contadoras que nosso esporte está aberto a todas e profundamente comprometido em manter o incrível impulso que vimos nos últimos anos", completou.

Além de Häkkinen, a equipe contará com Ella Stevens, a única mulher a vencer na categoria KZ2 do Reino Unido. A britânica será a nova parceira de Ella Lloyd na F1 Academy para a temporada de 2026.