A Prefeitura de São Paulo informou nesta segunda-feira, 17, que cinco famílias de baixa renda que precisaram deixar suas casas após a explosão no Tatuapé na última quinta-feira, 13, receberão um auxílio emergencial de R$ 1 mil, em pagamento único a ser realizado pela Secretaria Municipal de Habitação.

Segundo a administração municipal, a Subprefeitura Mooca concluiu na sexta-feira, 14, a vistoria dos imóveis da Rua Francisco Bueno e do entorno. Das 23 interdições iniciais, 13 permanecem - 11 totais e 2 parciais. Outras duas residências receberam notificações para pequenos reparos.

A liberação das casas depende de intervenções de segurança e da apresentação de documentação pelos proprietários. O imóvel onde ocorreu a explosão era residencial e não tinha licença para outra atividade.

Uma pessoa morreu e 10 ficaram feridas após a explosão seguida de incêndio, que ocorreu em uma casa na semana passada. A investigação aponta que o local funcionava como depósito clandestino de fogos de artifício e que o homem morto, Adir Mariano, fabricava pólvora ali.

De acordo com o Esquadrão de Bombas do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE), foram encontradas no imóvel ferramentas usadas para produção de artefatos explosivos, como prensa, peneira e balança, além de grande quantidade de material inflamável.

Entre os itens apreendidos estão 15 bombas de polegada (pequenas e uma grande), sete rojões de vara, 13 bombas propulsoras, 1.230 foguetes, garrafas PET com óleo, frasco de soda cáustica, um tonel com cerca de 20 kg de enxofre e aproximadamente 1 kg de um pó branco.

Imagens de câmeras corporais de policiais que atenderam a ocorrência mostram agentes caminhando entre escombros, orientando colegas a evitar paredes instáveis e identificando bombas e recipientes pelo caminho. A filmagem registra a dimensão da destruição provocada pela explosão.