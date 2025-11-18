A Copa do Mundo de 2026 já tem 34 seleções classificadas. Nesta segunda-feira, Alemanha e Holanda carimbaram seus passaportes rumo à América do Norte ao venceram a Eslováquia e a Lituânia, respectivamente, na rodada final das Eliminatórias Europeias.

A Alemanha era a seleção poderia enfrentar maiores dificuldades, apesar de o empate ser suficiente para a classificação, dado o equilíbrio do seu grupo. Os alemães estavam empatados em número de pontos com a Eslováquia. Nos 90 minutos, porém, os tetracampeões mundiais mostraram sua força e golearam por 6 a 0.

A Holanda, por sua vez, vivia situação mais cômoda. Só uma derrota combinada a uma goleada histórica da Polônia sobre Malta seria capaz de tirar os holandeses da vaga direta. Em Amsterdã, os donos da casa ganharam da Lituânia e confirmaram a classificação com um 4 a 0.

Nesta terça-feira, serão definidas as últimas cinco vagas europeias e três da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf). Suíça, Espanha e Bélgica estão praticamente garantidas, enquanto a Áustria terá uma disputa mais acirrada com a Bósnia. Dinamarca e Escócia determinam, em Glasgow, o último europeu classificado.

Na Concacaf, a briga promete emoção até os últimos minutos. Uma vaga ficará para Suriname ou Panamá. Outra está em disputa por Jamaica e Curaçao. O terceiro posta reserva uma batalha tripla, com Honduras, Costa Rica e Haiti. As partidas estão agendadas para 22h (de Brasília).

CONFIRA A SEGUIR A LISTA DE SELEÇÕES CLASSIFICADAS PARA A COPA DO MUNDO 2026:

África do Sul (África)

Alemanha (Europa)

Arábia Saudita (Ásia)

Argélia (África)

Argentina (América do Sul)

Austrália (Ásia)

Brasil (América do Sul)

Cabo Verde (África)

Canadá (país-sede)

Catar (Ásia)

Colômbia (América do Sul)

Coreia do Sul (Ásia)

Costa do Marfim (África)

Croácia (Europa)

Egito (África)

Equador (América do Sul)

EUA (país-sede)

França (Europa)

Gana (África)

Holanda (Europa)

Inglaterra (Europa)

Irã (Ásia)

Japão (Ásia)

Jordânia (Ásia)

Marrocos (África)

México (país-sede)

Noruega (Europa)

Nova Zelândia (Oceania)

Paraguai (América do Sul)

Portugal (Europa)

Senegal (África)

Tunísia (África)

Uruguai (América do Sul)

Uzbequistão (Ásia)