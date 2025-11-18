O vice-presidente brasileiro e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou que todos temos o dever ético de apoiar a redução dos gases de efeito estufa. "Temos dever ético de trabalharmos para reduzir a emissão de gases poluentes", afirmou Alckmin após assinatura do programa Coopera + Amazônia no estande do BNDES, na zona verde da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30).

Alckmin disse que apoiar o cooperativismo através do programa Coopera + Amazônia é extremamente importante para melhorar a renda das pessoas. "O grande trabalho a ser feito é melhorar a renda das famílias na floresta amazônica", disse.

"O programa vai ser feito com as cooperativas e nas cadeias produtivas da região", disse. O programa vai contemplar as cadeias de açaí, da castanha-do-Brasil, do babaçu e do cupuaçu da Amazônia Legal.

Alckmin lembrou que a última ordem do governo americano reduziu em 10% as tarifas para importação de muitos desses produtos. "Para a castanha com casca e para o suco de laranja, os Estados Unidos zeraram a tarifa", lembrou Alckmin.