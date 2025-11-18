A Netflix detalhou como será a terceira temporada do reality Ilhados com a Sogra, que tenta rearranjar as relações entre sogras, noras e genros. Comandada por Fernanda Souza, a atração chega à plataforma de streaming a partir do dia 3 de dezembro prometendo muita confusão, lavação de roupa suja e DRs.

As seis famílias que vão disputar o prêmio de R$ 500 mil foram selecionadas em uma convenção que reuniu mais de 200 sogras de diversas regiões do país. No evento, que será tema de um dos episódios da nova temporada, elas vivenciaram experiências imersivas e participaram de ativações inspiradas em dinâmicas da última temporada.

Conheça as famílias participantes:

Família Chagas (RJ)

O influenciador digital Douglas Chagas e a confeiteira Thainá Wenceslau formam o casal da Família Chagas, que fica completa com a aposentada Rozanda Chagas, mãe de Douglas. A relação entre Thainá e Rozanda começou harmoniosa, mas se desgastou após a gravidez inesperada de Thainá, que interrompeu os planos de Douglas de seguir carreira militar. Para Rozanda, a decisão do filho de abandonar o sonho da Aeronáutica foi um golpe doloroso, já que ela investiu no futuro dele desde a infância. O fato de Thainá optar por não trabalhar para dedicar-se integralmente à criação do filho só intensificou as tensões entre a família.

Família Cruz (SP)

A segunda família apresentada pela Netflix é a Cruz, composta pela cantora Giovanna Mari, casada com o personal trainer Heder Rolin, filho da jogadora de vôlei Sarah Cruz. Com a fama de ser muito competitivo, Helder precisa se equilibrar entre a mulher, com quem é casado há anos, e a mãe, que passou a conviver mais com a família, gerando muitos ruídos.

Família Lopes (BA)

O eletricista e músico Icaro Lopes e a personal trainer Jéssica Souza formam o terceiro casal desta temporada. A família Lopes fica completa com a cozinheira Ivana, mãe de Icaro. A chegada de Jéssica à família intensificou as tensões já existentes entre mãe e filho, consequência de um passado não resolvido. Dona de uma personalidade forte, Jéssica contrasta com a postura mais dramática da sogra.

Família Machado (MG)

A empresária Marihely Machado é mãe de Isadora e sogra de Gabriel Silva e juntos eles formam a Família Machado. O genro faz de tudo para manter a sogra distante da relação, mas Marihely insiste em fazer intervenções que julga serem muito úteis. Atualmente sogra e casal moram longe, mas Marihely está com planos de se mudar para mais perto, deixando o casal apreensivo.

Família Misquita (RJ)

Único casal gay da temporada, Leonardo Misquita e Juliano Faller terão que lidar com Lina, mãe de Leonardo. A convivência na família é marcada por amor materno desmedido, conflitos e uma boa dose de limites. Antes de Juliano chegar na vida de Leonardo, Lina tinha a chave da casa do filho e ia e vinha como bem entendia. Mas tudo mudou quando o genro deixou claro que, na casa deles, existe rotina e limites. Essa mudança incomoda profundamente a sogra.

Família Rocha (RJ)

A família Rocha é composta pelo casal Nathalia Rocha, gestora financeira, e Diego Rodrigues, gestor de tráfego, e pela diretora pedagógica Mônica Rocha, mãe de Nathalia. Mônica, recentemente viúva, é vista pelo casal como uma mulher narcisista, dramática e que se coloca constantemente no papel de vítima. Convencida de que o genro é falso e que fala uma coisa em sua frente e outra por trás, Mônica enxerga no programa uma oportunidade de desmascará-lo diante de todos.

A primeira parte, contendo quatro episódios, será lançada no dia 3 de dezembro; outra parte, com mais quatro episódios, no dia 10; e um episódio extra e especial no dia 17.