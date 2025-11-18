O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (RJ), afirmou que haverá uma "articulação ampla" e uma "estratégia" contra a intenção da bancada do Partido Liberal de apresentar um destaque ao "PL Antifacção" que retome a inclusão das facções criminosas na Lei Antiterrorismo. As declarações ocorreram nesta segunda-feira, 17, em coletiva de imprensa na Câmara dos Deputados.

"Quanto ao terrorismo, a gente quer fazer uma articulação ampla para derrotar esse destaque", declarou Lindbergh. "Eu acho que a gente tem votos para derrotar esse tema do terrorismo. Vamos lutar para isso."

Lindbergh acrescentou: "O fato é que esse tema do terrorismo é central. A gente vai ter uma estratégia, a construir com partidos do centro, para derrotar esse destaque na hora da votação". O líder do PT também disse que a bancada está pronta para votar o projeto nesta terça-feira, 18, mas reivindicou que o relator, Guilherme Derrite (PP-SP), apresente o seu 5º parecer com antecedência.

Durante a coletiva, Lindbergh disse que a "única solução" para a aprovação do projeto seria a troca do relator para um deputado "neutro" e o adiamento da discussão. O petista disse que, em sua opinião, Derrite "perdeu as condições" de continuar na relatoria.

"Eu continuo com a opinião de que, se o presidente Hugo Motta quisesse corrigir essa confusão toda, essa bagunça, ele conversaria com o relator Derrite, explicaria as motivações, e escolheria outro relator", disse o líder do PT.

Na ocasião, Lindbergh voltou a dizer que os pontos centrais para o governo neste momento são a retomada de recursos para fundos da segurança pública e da Polícia Federal, a reintrodução do mecanismo de perdimento extraordinário e a tipificação penal de facção criminosa. O líder do PT disse ainda que "governadores de extrema-direita" querem tirar poderes da PF.