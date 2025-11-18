A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,47%

Pontos: 156.992,93

Máxima de +0,1% : 157.901 pontos

Mínima de -0,74% : 156.568 pontos

Volume: R$ 26,72 bilhões

Variação em 2025: 30,52%

Variação no mês: 4,98%

Dow Jones: -1,18%

Pontos: 46.590,24

Nasdaq: -0,84%

Pontos: 22.708,07

Ibovespa Futuro: -0,32%

Pontos: 158.790

Máxima (pontos): 159.665

Mínima (pontos): 158.330

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 40,30

Variação: -0,74%

Petrobras PN

Preço: R$ 32,88

Variação: +0,55%

Bradesco PN

Preço: R$ 19,32

Variação: -0,77%

Ambev ON

Preço: R$ 13,76

Variação: +0,51%

Petrobras ON

Preço: R$ 34,95

Variação: +0,06%

Vale ON

Preço: R$ 65,22

Variação: -0,08%

BRF SA ON

Preço: R$ 17,95

(22/9/2025)

Itausa PN

Preço: R$ 11,92

Variação: -0,33%

Global 40

Cotação: 712,836 centavos de dólar

Variação: +1,21%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,3305

Venda: R$ 5,3310

Variação: +0,64%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,44

Venda: R$ 5,54

Variação: -0,13%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,3102

Venda: R$ 5,3108

Variação: +0,29%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,4200

Venda: R$ 5,5110

Variação: -0,33%

- Dólar Futuro (dezembro)

Cotação: R$ 5,3400

Variação: +0,42%

- Euro

Compra: US$ 1,1591 (às 18h32)

Venda: US$ 1,1591 (às 18h32)

Variação: -0,27%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,1740

Venda: R$ 6,1760

Variação: +0,36%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,2600

Venda: R$ 6,3880

Variação: -0,09%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.074,5 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: -0,48%


