A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -0,47%
Pontos: 156.992,93
Máxima de +0,1% : 157.901 pontos
Mínima de -0,74% : 156.568 pontos
Volume: R$ 26,72 bilhões
Variação em 2025: 30,52%
Variação no mês: 4,98%
Dow Jones: -1,18%
Pontos: 46.590,24
Nasdaq: -0,84%
Pontos: 22.708,07
Ibovespa Futuro: -0,32%
Pontos: 158.790
Máxima (pontos): 159.665
Mínima (pontos): 158.330
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 40,30
Variação: -0,74%
Petrobras PN
Preço: R$ 32,88
Variação: +0,55%
Bradesco PN
Preço: R$ 19,32
Variação: -0,77%
Ambev ON
Preço: R$ 13,76
Variação: +0,51%
Petrobras ON
Preço: R$ 34,95
Variação: +0,06%
Vale ON
Preço: R$ 65,22
Variação: -0,08%
BRF SA ON
Preço: R$ 17,95
(22/9/2025)
Itausa PN
Preço: R$ 11,92
Variação: -0,33%
Global 40
Cotação: 712,836 centavos de dólar
Variação: +1,21%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,3305
Venda: R$ 5,3310
Variação: +0,64%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,44
Venda: R$ 5,54
Variação: -0,13%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,3102
Venda: R$ 5,3108
Variação: +0,29%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,4200
Venda: R$ 5,5110
Variação: -0,33%
- Dólar Futuro (dezembro)
Cotação: R$ 5,3400
Variação: +0,42%
- Euro
Compra: US$ 1,1591 (às 18h32)
Venda: US$ 1,1591 (às 18h32)
Variação: -0,27%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,1740
Venda: R$ 6,1760
Variação: +0,36%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,2600
Venda: R$ 6,3880
Variação: -0,09%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.074,5 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: -0,48%