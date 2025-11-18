O diretor do Federal Reserve (Fed) Christopher Waller disse que o desafio de dados ausentes durante a paralisação do governo dos EUA foi "exagerado" por muitos setores.

"Apesar da paralisação, temos uma grande quantidade de dados privados e alguns públicos que fornecem um panorama imperfeito, mas perfeitamente aproveitável, da economia", enfatizou ele em Jantar Anual da Sociedade de Economistas Profissionais, em Londres.

Excluindo os efeitos temporários do shutdown, o crescimento do produto interno bruto (PIB) real provavelmente desacelerou no segundo semestre de 2025 em relação ao ritmo acelerado do segundo trimestre, ponderou ele.

Segundo Waller, o balanço patrimonial do banco central está "praticamente equilibrado" e pode levar apenas um ou alguns meses para que ele volte a crescer. "Não acredito que o balanço permaneça como está, a demanda natural por reservas irá impulsioná-lo para cima", falou.