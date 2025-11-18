O diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Christopher Waller defendeu nesta segunda-feira, 17, uma redução de 25 pontos-base (pb) na taxa de juros na reunião de dezembro do BC dos EUA. Em Jantar Anual da Sociedade de Economistas Profissionais, Waller apoiou a ideia de flexibilização pois, segundo ele, o mercado de trabalho está enfraquecido e a inflação ainda teve poucos efeitos de tarifas nos dados de setembro.

Para o diretor, as tarifas estão tendo um efeito pontual, elevando os níveis de preços nos EUA, e não são uma fonte persistente de inflação.

"Meu foco está no mercado de trabalho e, após meses de enfraquecimento, é improvável que o relatório de empregos de setembro, a ser divulgado no final desta semana, ou quaisquer outros dados nas próximas semanas mudem minha opinião de que outro corte é necessário", enfatizou ele, adicionando que as expectativas de inflação estão bem ancoradas no médio e longo prazo e que o Fed está próximo da meta de 2%.

Waller ainda mostrou preocupação de que a política monetária restritiva esteja pesando sobre a economia. "Um corte em dezembro proporcionará uma garantia adicional contra uma aceleração no enfraquecimento do mercado de trabalho e levará a política para um cenário mais neutro", argumentou.