O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, voltou a mostrar confiança para a assinatura do texto final do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. "Vai ser o maior acordo do mundo e vai fortalecer o multilateralismo", afirmou.

Alckmin cumpriu agenda na zona verde, na COP30, e participou do lançamento da Plataforma Recircula Brasil e Assinatura de Acordo de Cooperação Técnica com a Associação Brasileira do Alumínio (Abal) Para Inclusão da Cadeia do Alumínio na ferramenta. A ABDI é vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

Essa plataforma foi desenvolvida em 2024 e já permite a rastreabilidade de material reciclável. Foi informado que no intervalo de um ano e meio de operação foram rastreadas e certificadas cerca de 50 mil toneladas de plástico reciclado. A Recircula Brasil rastreia e certifica a circularidade de materiais reciclados no país.

Além do alumínio, a ferramenta passa a contemplar novas cadeias industriais, como alumínio, vidro, papel e tecidos, fortalecendo a logística reversa e a economia circular no Brasil. Alguns dos resultados positivos, segundo a ABDI, são: validação oficial do uso de conteúdo reciclado em produtos, redução de exposição a riscos ambientais e fiscais, transparência, dentre outros pontos.

"O programa Recircula Brasil foi citado pela ONU como um exemplo, além de fortalecer a economia circular", disse Alckmin. "A reciclagem tem importância ambiental, socioeconômica e econômica. O consumo de energia para fazer o alumínio é muito grande e caro, então com a reciclagem reduz a energia e a lata fica mais barata, com benefício ao consumidor final. Lembrando que o alumínio pode ser reciclado 'n' vezes", concluiu Alckmin.

Tags:

Alckmin