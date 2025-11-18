O novo e mais pessoal livro de Patti Smith já tem data para chegar às livrarias brasileiras: Pão dos Anjos: A História da Minha Vida será lançado no País pela Companhia das Letras em 24 de março de 2026.

A autobiografia, que foi publicado neste mês nos Estados Unidos, é descrita como um livro de memórias "radiante" e "íntimo", que passará por todas as fases da vida da cantora, compositora e poeta americana de 78 anos.

Considerada uma lenda viva do punk rock americano, Patti Smith também é autora de diversos livros, incluindo os celebrados Só Garotos (2010) e Linha M (2015), ambos publicados no Brasil pela Companhia das Letras.

Em resenha do livro, o jornal The Guardian disse que Pão dos Anjos pode ser "descrito como antecessor e sequência de Só Garotos, passando da infância difícil de Smith até o presente, onde uma reviravolta surpreendente leva a narrativa de volta à sua concepção literal."

Na obra, a artista relembra a infância na periferia da Filadélfia nos anos após a Segunda Guerra Mundial (ela nasceu em Chicago em 1946), contando detalhes da vivência com os pais e irmãos, além de sua saúde fragilizada por conta de uma tuberculose.

Patti também narra seus primeiros contatos com a arte na adolescência, de Picasso a Arthur Rimbaud e Bob Dylan, e como essas experiências tiveram impacto profundo na sua forma de ver o mundo. É aí que nasce sua voz criativa, e a mescla entre música e poesia que a tornou uma figura tão disruptiva.

A obra passa pela ascensão da artista no cenário cultural da época, o relacionamento com Robert Mapplethorpe - tema de Só Garotos -, as noites de turnê e os dias no Chelsea Hotel, até chegar ao casamento com Fred Smith e a decisão de se afastar da vida pública.

Pão dos Anjos também abordará o luto com a morte do marido, em 1994, e de uma sequência de perdas que vieram depois e levaram a artista a uma espécie de renascimento criativo. "É uma celebração da arte como força transformadora: a capacidade de fazer com que o cotidiano se torne beleza e a dor, esperança", descreve a sinopse.

Patti Smith esteve no Brasil no início de 2025 para apresentar o show Correspondences, em que declama textos à frente de projeções e efeitos sonoros. Na ocasião, ela passou mal e caiu durante sua performance. A cantora chegou a concluir a apresentação, mas cancelou o segundo show que faria no Teatro Cultura Artística, em São Paulo.

Pão dos Anjos: A História da Minha Vida

Autora: Patti Smith

Tradução: Camila von Holdefer

Editora: Companhia das Letras (272 págs.; R$89,90)

Lançamento em 24 março 2026