SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Receita Federal encontrou nesta segunda-feira (17) 405 kg de cocaína em um carregamento no porto de Santos.

A droga estava escondida em meio a 13 toneladas de colágeno hidrolisado de origem bovina e seria enviada ao porto de Hamburgo, na Alemanha.

Equipes das alfândegas do porto de Santos e do Aeroporto Internacional de Viracopos e a Divisão de Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal em São Paulo encontraram a carga de cocaína durante uma fiscalização em um contêiner.

Segundo a Receita Federal, entre as estratégias para a fiscalização das cargas estão análise de risco, inspeção por imagens de scanner e a presença de cães farejadores.

No caso desta segunda-feira, os cães participaram da operação e sinalizaram a presença da droga.

Um inquérito policial vai investigar o caso. A Polícia Federal foi acionada logo após a descoberta dos 405 kg de cocaína e apreendeu a carga ilegal.

A perícia realizada no local deve contribuir com a apuração para identificar os responsáveis pela preparação e tentativa de envio da droga para a Europa.