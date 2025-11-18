SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um problema na rede aérea de trens causa lentidão na linha 9-esmeralda da Viamobilidade na manhã desta terça-feira (18).

O problema afeta a circulação de trens entre as estações Interlagos e Jurubatuba. Os veículos circulam em via singela -em um único trilho- devido à falha.

Segundo a concessionária, 50 ônibus do sistema Paese (Plano de Apoio entre Empresas de Transporte frente as Situações de Emergência) foram acionados para atender esse trecho.

Equipes de manutenção trabalham no local para que a operação volte ao normal.