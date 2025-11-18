SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chegada de mais uma frente fria, impulsionada pela umidade vinda da amazônia, fez com que o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitisse um alerta laranja, de perigo, para tempestade em todo o estado de São Paulo nesta terça-feira (18).

De acordo com a previsão do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, a terça deve começar com muita nebulosidade, chuviscos e termômetros oscilando em torno de 18°C na região metropolitana da capital. No decorrer do dia ocorrem períodos de melhoria e o sol aparece entre muitas nuvens, com as temperaturas máximas médias chegando aos 24°C.

No entanto, a partir da tarde há condições para pancadas isoladas de chuva com rajadas de vento.

"A área de baixa pressão mantém o tempo instável e favorece a ocorrência de chuvas na forma de pancadas, principalmente no decorrer da tarde. Há condições para pontos de moderada a forte intensidade com raios e rajadas de vento que podem superar os 50 km/h, o que mantém elevado o potencial para formação de alagamentos e queda de árvores", destaca o CGE.

Segundo os dados do Inmet, a precipitação esperada é entre 30 e 60 mm/h ou entre 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h e possibilidade de queda de granizo.

Em relação à temperatura, o Inmet e a Climatempo preveem que a máxima pode atingir os 28°C.

Os dados do CGE mostram que novembro registrou até esta segunda (17) 41,2 mm de chuva, o que corresponde a aproximadamente 30,4% dos 135,6 mm esperados.

Assim como na Grande São Paulo, em todas as outras regiões do estado também há previsão de pancadas de chuva durante o dia. Por isso, as temperaturas não tendem a ficar muito altas, com exceção de cidades do litoral.

No Vale do Ribeira a variação esperada é de 16°C a 24°C. Em Santos, de 17°C a 33C; no Guarujá, de 19°C a 24°C; em Bertioga e em Ubatuba, de 13°C a 31°C.

Em Campos do Jordão, na serra da Mantiqueira, a previsão indica mínima de 9°C e máxima de apenas 20°C. Em São José dos Campos, no vale do Paraíba, as marcas devem ser de 13°C e 28°C, respectivamente.

Em Campinas (13°C a 25°C), Sorocaba (13°C a 23°C) e Bauru (12°C a 26°C), a variação tende a ser semelhante.

E como normalmente ocorre, nas regiões norte e noroeste a tendência é de tempo mais quente. Assim, em Franca a previsão é de variação de 13°C a 27°C; em Ribeirão Preto, de 14°C a 28°C; em Barretos, de 14°C a 29°C; em São José do Rio Preto, de 14°C a 28°C; em Presidente Prudente, de 14°C a 27°C; e em Araçatuba, de 15°C a 28°C.