SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Governo gasta R$ 787 mi de R$ 1 bi previsto para COP30, Fictor propõe compra do Banco Master, Jards Macalé morre aos 82 anos e outras notícias para começar esta terça-feira (18).

AMBIENTE

Governo Lula já gastou R$ 787 milhões de R$ 1 bilhão previsto para COP30 e fala em sanção para falhas. Ação orçamentária para organização do evento em Belém, que prossegue até o fim da semana, tem principais gastos vinculados à Presidência. Zona azul teve problemas como calor excessivo e falta de água, e governo diz que descumprimentos de contrato podem ser punidos.

BANCO MASTER

Fictor propõe compra do Banco Master, de Daniel Vorcaro. Transação está sujeita à aprovação do Banco Central e do Cade. Operação inclui um aporte imediato de R$ 3 bilhões.

CONSCIÊNCIA NEGRA

Tribunais federais só preencheram metade das vagas de cotas raciais para juízes desde 2023. Política afirmativa de 2015 levou quase uma década para ter impacto em TRFs; especialistas citam gargalos. Dos 31 postos abertos desde então, 15 não foram ocupados; CNJ decidiu na semana passada ampliar reserva de vagas.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

ONU endossa plano de Trump para Gaza e autoriza força internacional no território. Texto da resolução diz que Estados-membros do órgão podiam participar de conselho de reconstrução. Washington vinha pressionando Nações Unidas a aprovar o texto para não fragilizar ainda mais o cessar-fogo.

ESTADOS UNIDOS

Trump está envolvido em mais do que apenas emails, afirma brasileira que diz ser vítima de Jeffrey Epstein. Marina Lacerda afirma ter sido explorada por abusador aos 14 anos: 'ele queria uma massagem de uma menina nova'. Para a ativista, Trump, que foi amigo de Epstein, muda de estratégia no caso em tentativa de controlar narrativa.

JARDS MACALÉ (1943 - 2025)

Morre Jards Macalé, artista transgressor que marcou a MPB, aos 82 anos. Autor de arranjos de 'Transa' uniu a bossa nova aos morros. Ele ajudou a modernizar música brasileira nos anos 1960.

SELEÇÃO BRASILEIRA

Ancelotti diz que futebol, religião e polenta o unem ao Brasil. Italiano afirma estar convicto de que tomou a decisão certa ao assumir o comando da seleção. Treinador de 66 anos mostra restrições com uso desenfreado do celular e das estatísticas.

CÂNCER DE PRÓSTATA

'Mulheres trans precisam entender que possuem próstata', diz Laerte sobre seu diagnóstico de câncer. Cartunista teve câncer de próstata em 2023 e passou por cirurgia de remoção do órgão. Hormonização com estrogênio pode diminuir risco de câncer, mas estudos ainda são limitados.

ESPORTE

Robinho deixa o presídio de Tremembé e é transferido para Limeira. Ex-jogador cumprirá restante de sua pena em unidade focada na ressocialização. Penitenciária de Tremembé vai passar a abrigar somente detentos do regime semiaberto.

VIOLÊNCIA

Tive que sujar a mão para preservar minha vida, diz PM que matou Leandro Lo. Tenente Henrique Otávio Oliveira Velozo pede perdão à família do lutador. Pronunciamento é o primeiro desde que foi absolvido pelo júri e solto.