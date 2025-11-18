SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro de Meio Ambiente da Alemanha, Carsten Schneider, publicou em uma rede social uma fala com elogios ao Brasil nesta segunda-feira (17). O político fez a declaração no mesmo dia em que veio a público um discurso do premiê alemão, Friedrich Merz, com críticas à estadia no país durante a COP30.

"Brasil é um país maravilhoso, com um povo acolhedor e bom anfitrião", diz a publicação de Schneider, em português. "Pena que não poderei ficar mais tempo após a COP. Teria algumas ideias, por exemplo, pescar com meus amigos da amazônia."

Schneider é do Partido Social-Democrata da Alemanha (SPD), de centro-esquerda. Merz lidera a União Democrata-Cristã (CDU), de centro-direita.