SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) está com as inscrições abertas para o vestibular misto de medicina 2026.

O chamado vestibular misto é composto pelo processo seletivo próprio da instituição e a nota obtida no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Com isso, o participante realizará quatro dias de provas no total ?duas do Enem e outras duas da instituição federal.

Para se inscrever no processo seletivo, o candidato deverá acessar o site oficial da Unifesp. O período de inscrição termina nesta sexta-feira (21), às 14h. O valor da taxa é de R$ 157.

No total, 121 vagas estarão disponíveis no processo seletivo misto. Deste total, 58 vagas estão reservadas à ampla concorrência, enquanto 63 para cotas.

- Confira os melhores cursos de medicina segundo o RUF (Ranking Universitário Folha)

De acordo com o edital publicado pela instituição, os seguintes grupos terão direito a cotas: candidatos negros, indígenas e oriundos de comunidades quilombolas; alunos de ensino médio da rede pública de ensino; pessoas com deficiência e pessoas transgêneros, transexuais e travestis.

No momento da inscrição, o candidato deverá indicar o local de prova desejado. O processo foi realizado nas cidades de Araçatuba, Bauru, Campinas, Diadema, Guarulhos, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Osasco, Santo André, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo e Sorocaba.

As provas serão realizadas nos dias 18 de dezembro e 19 de dezembro e terão duração de quatro horas cada. O exame será composto por questões de língua portuguesa, inglês, biologia, química, física e matemática, além da redação.

O resultado final do candidato será composta pela média aritmética simples das notas obtidas nos dois dias de prova do vestibular misto da Unifesp, mais a nota bruta das provas objetivas do Enem 2025 ?sem a variação da TRI (Teoria da Resposta ao Item).

Além das vagas do vestibular misto, a Unifesp também terá vagas destinadas ao Sisu (Sistema de Seleção Unificada) via nota do Enem 2025.

CALENDÁRIO VESTIBULAR MISTO DE MEDICINA DA UNIFESP 2026

- Período de inscrição: até 21 de novembro

- Pagamento da taxa de inscrição: até 24 de novembro

- Aplicação das provas: 18 de dezembro e 19 de dezembro

- Divulgação do resultado e 1ª chamada: 30 de janeiro de 2026