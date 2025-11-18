RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - As polícias Militar e Civil do Rio de Janeiro prenderam 17 pessoas nesta terça-feira (18) sob suspeita de envolvimento com um grupo que fornece e viabiliza e instalação de barricadas em acesso às comunidades do estado.

Um dos presos é suspeito, segundo a polícia de ser o principal responsável por fornecer o material para instalação das obstruções, geralmente feitas de concreto, ou aço. Tratado nos materiais da Polícia Civil como "Mentor de Barricadas", ele é sócio em uma empresa que fornece peças de aço.

O suspeito foi preso no Recreio dos Bandeirantes, zona sudoeste do Rio.

Segundo a polícia, ele se apresenta como empresário de reciclagem, mas lava dinheiro da receptação de cobre e fornece os materiais para construção e reforço de barricadas. Para a polícia, ele é o "elo entre os ferros-velhos e o tráfico".

O cobre é um material visado nas ruas do Rio de Janeiro por conta da facilidade de revenda em depósitos de reciclagem e ferros-velhos clandestinos. O furto do cobre é geralmente feito através da fiação elétrica e de materiais de estrutura, como redes conectadas aos trilhos dos trens.

O roubo tem causado prejuízo a companhias como a Light, responsável pelo fornecimento de energia, e SuperVia, concessionária que administra os trens urbanos.

A DRF (Delegacia de Roubos e Furtos) afirma que os ferros-velhos ligados ao tráfico lavam dinheiro para o Comando Vermelho.

A movimentação de dinheiro registrada pela DRF é de R$ 217 milhões, valor considerado pela delegacia "incompatível com as atividades declaradas pelos investigados". A polícia pediu o bloqueio de R$ 217 milhões em bens e valores e a interdição de oito ferros-velhos.

Na segunda-feira (17) o governador Cláudio Castro (PL) anunciou, em reunião com prefeitos, um plano para retirada de barricadas em acesso de comunidades da região metropolitana. Batizado de "Barricada Zero", o plano prevê que o governo estadual forneça estrutura para retirada das obstruções, com retroescavadeira e caminhões, e que os municípios atuem na recuperação do asfalto e no fornecimento de serviços públicos.

Na primeira fase do plano, previsto para começar na próxima semana, 12 municípios devem receber as operações.