SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta terça-feira (18) acontece a 25ª edição do Troféu Raça Negra. A cerimônia homenageia os 81 anos de vida e 51 de carreira da cantora, sambista, atriz, ativista, deputada estadual e compositora Leci Brandão.

O reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, José Vicente, idealizador da premiação criada em 2000, afirma que o evento é um marco de resistência, valorização, empoderamento e celebração de personalidades negras que fundamentam a uma sociedade mais justa e plural.

"O troféu abre caminhos ao conectar profissionais dos mais variados segmentos, do empresarial ao artístico, que, com pioneirismo e bem comum abrem os olhos, a atitude e a percepção da sociedade. Nesses 25 anos, ele é uma ferramenta que ajuda a moldar a nova fisionomia do nosso país."

A estatueta será entregue a 20 personalidades negras do Brasil, sendo 19 estatuetas na cor prata, concebida especialmente para esta edição de bodas de prata do evento. Leci Brandão receberá o troféu dourado.

A história de Leci será revelada por artistas de diferentes gêneros musicais, como Mano Brown, Seu Jorge, Luedji Luna, Adriana Moreira, Dodô, Walmir Borges, Keilla Regina, Drik Barbosa, Márcio Art, Pinha Presidente e Rappin Hood.

"As interpretações desses artistas da música preta brasileira estão lindas e vão surpreender e emocionar. A 'Tia Leci' é uma memória que traz a imagem e afeto de todas as nossas mulheres pretas, nossas mães, tias, avós. É uma luz", afirma o diretor musical do evento, Walmir Borges.

A premiação faz parte da 8ª Virada da Consciência.