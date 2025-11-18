SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A USP (Universidade de São Paulo) é a única instituição de ensino superior da América Latina presente na edição 2026 do QS World University Ranking: Sustainability, divulgado nesta terça-feira (18) pela Quacquarelli Symonds, especialista internacional em ensino superior.

Em comparação com a edição anterior, as universidades da América Latina perderam representatividade entre as 200 melhores no ranking. Antes, quatro instituições de três países da região figuravam no grupo. Na atual edição, apenas a USP aparece entre as mais bem colocadas, na 90ª posição.

No cenário nacional, a USP lidera quase todos os indicadores, com exceção do critério de sustentabilidade ambiental, no qual a Unicamp aparece à frente. A instituição paulista também se destaca no indicador de Governança, categoria em que alcança o terceiro melhor desempenho global.

O ranking de sustentabilidade da QS segue os critérios alinhados aos princípios de ESG ?sigla que significa Environmental, Social e Governance (Ambiental, Social e Governança, em português). Os indicadores Ambiental e Social têm peso de 45% na nota final da classificação, enquanto Governança representa apenas 10%.

Os indicadores analisam desde práticas de sustentabilidade e pesquisa ambiental até compromissos com igualdade, empregabilidade, saúde, ética e transparência institucional.

No ranking geral, a Universidade de Lund, na Suécia, assumiu pela primeira vez a liderança desde a criação da classificação, em 2023.

Já a Universidade de Toronto, no Canadá, que ocupou o primeiro lugar em 2024 e 2025, caiu para a segunda colocação. A University College London (UCL), do Reino Unido, aparece na terceira posição.

AS MELHORES INSTITUIÇÕES NO QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS: SUSTENTABILIDADE 2026

Conforme mostrou a Folha de S.Paulo em 1º de outubro deste ano, a USP perdeu o posto de melhor universidade da América Latina e do Caribe, segundo o ranking QS.

Após dois anos consecutivos na liderança, a instituição paulista caiu para a segunda posição, sendo superada pela Pontifícia Universidade Católica do Chile (UC).