SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo faz uma operação nesta terça-feira (18) contra uma quadrilha especializada em roubos de joias. São cumpridos cinco mandados de prisão e sete de busca e apreensão na capital paulista, em Ribeirão Preto e no litoral.

Os alvos são ladrões de joias, segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública). Eles foram identificados a partir da prisão de receptadores de produtos de roubos, que ocorreram em setembro, ainda segundo o governo estadual.

A investigação e as primeiras prisões ocorreram "após uma das vítimas reconhecer as joias que foram roubadas sendo vendidas em um programa de TV", informou a pasta. Até as 10h desta terça, três suspeitos já haviam sido presos e a operação seguia em andamento.

Chaves, celulares e outros aparelhos eletrônicos foram apreendidos.A operação é conduzida pelo Deic (Divisão Estadual de Investigações Criminais) de Ribeirão Preto. Policiais civis do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra), do Departamento de Operações Especiais Estratégicas (Dope), prestam apoio às ações.

Os registros de roubos de anéis e alianças na capital tiveram alta no início do ano. Joias foram alvo de criminosos em diferentes casos de violência na capital nos primeiros meses de 2025, como o que terminou com a morte do agente da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) José Domingos da Silva, 48, baleado em março, na Vila Sônia.

Outro episódio foi o de uma médica de 67 anos que teve um dedo mordido por um assaltante, que levou sua aliança em fevereiro, no bairro Continental.

No mês passado, uma quadrilha formada por quatro criminosos invadiu e roubou uma casa no Jardim Paulista. Durante o assalto, uma babá de 42 anos, que cuidava de uma menina, teve os pés e as mãos amarrados,

Em setembro, policiais civis prenderam Diego Fernandes de Souza, 41, conhecido como Minotauro, apontado como o principal ladrão de residências de São Paulo. De acordo com investigações, ele era responsável por chefiar uma quadrilha que atuava em invasões a residências no Morumbi, zona oeste da capital paulista. Segundo a SSP, ele estava foragido por roubo, formação de quadrilha, porte ilegal de armas e outros crimes.