SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma brasileira que estava entre as procuradas pela Interpol foi presa ontem pela Polícia Militar Rodoviária, no ABC Paulista.

Mulher, que não teve a identidade revelada, teria envolvimento com fraude e associação criminosa. Segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), ela foi encontrada durante uma operação no bairro Casa Branca, em Santo André, no ABC Paulista.

Foragida foi encontrada com várias malas. Os policiais realizavam patrulhamento na região e abordaram quatro pessoas, entre elas, a mulher, de 28 anos. Embora não tenham encontrado nenhum ilícito com as pessoas abordadas, os policiais pesquisaram no sistema de inteligência e encontraram o mandado de prisão contra a foragida expedido pela Interpol. Agentes encaminharam a mulher para detenção na Superintendência da Polícia Federal na Lapa.

Como mulher não foi identificada, não foi possível entrar em contato com a defesa dela. O espaço segue aberto para manifestação.

QUEM SÃO AS BRASILEIRAS NA LISTA DA INTERPOL

Heloísa Gonçalves, a "Viúva Negra", 75 anos. A advogada foi sentenciada a 18 anos de prisão pelo assassinato de um dos seus cinco companheiros, o coronel Jorge Ribeiro, em 1992, no Rio de Janeiro. Ela foi julgada à revelia (quando o réu é comunicado do processo e não comparece para se defender). Seus advogados alegaram que não consideravam o júri válido. A condenação aconteceu em agosto de 2011. Os outros quatro companheiros dela morreram de forma suspeita entre 1971 e 1993. Heloísa herdou mais de R$ 100 milhões dos maridos, segundo estimativa das autoridades.

Maria Jussara Ferreira Santos, 52 anos. É investigada por envolvimento nas mortes de Rogério Jeremias de Simone, o Gegê do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, o Paca, ambos da alta cúpula do PCC (Primeiro Comando da Capital). Eles foram assassinados em uma emboscada na aldeia indígena de Aquiraz (CE), na região metropolitana de Fortaleza, em fevereiro de 2018. Segundo o MP do Ceará, Santos cuidou da logística e garantiu suporte para o crime. Ela apareceu em imagens de câmeras de segurança em um hotel em Fortaleza ao lado de Wagner Ferreira Silva, o Cabelo Duro, posteriormente assassinado pelo próprio PCC em retaliação por ter participado do crime, indicam investigações.

Thaynara Caroline Pereira dos Santos, 28 anos. A jovem entrou para a lista da Interpol a pedido da Argentina por associação ilícita de fraude de cartões de crédito de terceiros.

Marcia Liziane Costa Vieira, 39 anos. A mulher nascida em Santana do Livramento (RS) é procurada por furto.

Rosirene Vieira, 49 anos. Vieira, que nasceu em Campo Mourão (PR), é procurada por envolvimento no tráfico internacional de drogas.

Silvana Seidler, 58 anos. Segundo a Polícia Civil de Santa Catarina, Seidler matou a própria filha de 7 anos. Ela foi condenada pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver e está foragida desde a data do crime, em 2015.