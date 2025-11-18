SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O motorista do ônibus que se envolveu em um acidente com 15 carros e duas motos na manhã de ontem na rodovia Raposo Tavares, zona oeste de São Paulo, disse que perdeu o controle do veículo e passou mal, segundo a polícia.

Motorista perdeu controle do veículo e bateu em diversos veículos até se chocar com a entrada de um condomínio, segundo o boletim de ocorrência. De acordo com a equipe de policiais que esteve no local, o ônibus conseguiu parar somente quando colidiu com a entrada do condomínio.

O motorista disse à polícia que "não se lembra de nada do momento do acidente". Na delegacia, ele informou que retomou a consciência somente quando bateu no condomínio. Ele disse ainda que não estava com "privação de sono" no momento acidente porque mesmo entrando às 5h no trabalho, no dia anterior estava de folga.

Ele disse ainda que sentiu fortes dores no peito após a batida, segundo o boletim de ocorrência. Ele foi atendido na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Rio Pequeno, medicado e liberado.

Para preservar a identidade do motorista, ele foi colocado dentro do carro dos agentes de segurança.

Resultado para teste de álcool foi negativo, diz polícia. Aos policiais, ele disse que não faz uso de medicamentos controlados.

O local do acidente foi preservado para a realização da perícia.

Alguns carros e seus respectivos condutores que se envolveram no acidente não permaneceram no local. Os passageiros do ônibus tiveram apenas ferimentos leves e receberam atendimento. Segundo o boletim de ocorrência, ficaram feridos o motorista de uma motocicleta e uma bebê de um ano que estava em um dos carros, ela foi socorrida e também encaminhada a UPA Rio Pequeno.

Outro motorista foi atendido e encaminhado para o Hospital de Cotia. Ele está internado sem previsão de alta e não corre risco de morte.

Uma perita disse que seria necessária a realização de um exame pericial complementar para constatar eventual falha mecânica no ônibus. Com o exame, seria possível verificar a versão do motorista. A polícia determinou a apreensão do ônibus no 75º DP, no Jardim Arpoador, para conclusão da perícia. Também será analisada a imagem de uma câmera de segurança da via e da câmera do ônibus no momento do acidente.