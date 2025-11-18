SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Federal prendeu 21 pessoas suspeitas de integrar um núcleo do PCC (Primeiro Comando da Capital) na Bahia durante a Operação Alta Potência 2.

Ação tenta desmantelar braço da facção no estado ao cumprir 31 mandados de prisão preventiva e outros 38 de busca e apreensão. Segundo a PF, o grupo tem ligação direta com a organização criminosa paulista, tendo envolvimento com tráfico de drogas e armas, homicídios e lavagem de dinheiro.

A investigação se intensificou após a prisão do homem apontado como líder do núcleo regional há cinco meses. Marcos Antonio Santos Chaves, conhecido como "Playboy", estava escondido em Barra Velha (SC) até o início do ano e foi capturado em junho.

"Na ocasião, foram apreendidos elementos que permitiram aprofundar as apurações sobre os eixos financeiro, logístico e operacional da facção. Com isso, foi possível identificar a estrutura completa do grupo, incluindo operadores financeiros e responsáveis pela venda direta de drogas", disse a Polícia Federal, em nota.

Agentes prenderam até o momento 20 pessoas na Bahia e uma em Guarulhos (SP). O homem detido na cidade da Grande São Paulo seria o responsável pela movimentação financeira do grupo. Os nomes dos detidos não foram divulgados.

Um suspeito foi baleado durante sua prisão em Gandu (BA). A SSP (Secretaria de Segurança Pública) afirmou que houve "confronto" após ele ser flagrado com arma e drogas no local. Nenhum policial ficou ferido. O homem, por sua vez, foi socorrido para uma unidade médica da cidade e ainda não há atualizações sobre seu estado de saúde.

O grupo baiano, aliado ao PCC, teria movimentado cerca de R$ 52 milhões em pouco mais de três anos. Ainda de acordo com a polícia, o esquema lavava dinheiro por meio da compra de imóveis e distribuía os recursos em diversas contas.

Justiça autorizou bloqueios financeiros. A operação bloqueou 90 contas bancárias usadas pelos criminosos, que atuam principalmente na região das cidades baianas de Jequié, Ipiaú e Itagibá. Além disso, aproximadamente R$ 2 milhões em imóveis também foram sequestrados.