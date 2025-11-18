SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ministra Marina Silva (Meio Ambiente) discursou na plenária ministerial da COP30 e voltou a defender a proposta de um mapa do caminho para o fim dos combustíveis fósseis.

"É necessário diálogo estruturado, troca de experiências e estratégias de longo prazo, contemplando países produtores e países consumidores de combustíveis fósseis. Precisamos planejar os caminhos e garantir os recursos financeiros e suporte técnico para reduzir a alta dependência desses combustíveis para a geração de empregos e a segurança energética em várias partes do mundo, sobretudo nos países em desenvolvimento."

Marina afirmou que a adaptação às mudanças climáticas precisa estar no centro das ações globais e que é fundamental aprovar os indicadores de adaptação na COP30.

A ministra também disse que é necessário a implementação acelerada das metas climáticas dos países para limitar o aquecimento global a 1,5°C. "Países desenvolvidos, com maior responsabilidade histórica e mais recursos, devem agir mais e mais rápido. Países em desenvolvimento também precisam estar comprometidos, com acesso efetivo aos meios de implementação, em plena coerência com seus objetivos de desenvolvimento sustentável e redução das desigualdades."

Ela agradeceu aos povos amazônicos que recebem o mundo na capital do Pará. "Reunir-nos em Belém impõe uma responsabilidade maior: as decisões aqui tomadas precisam estar à altura da urgência climática e da grandeza do território que nos acolhe."