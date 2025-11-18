SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pelo menos duas pessoas foram hospitalizadas após um tumulto na reinauguração do supermercado Tubarão Atacadão, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, nesta terça-feira (18).

Confusão antes da abertura dos portões acabou com correria, pisoteados e um portão derrubado. O tumulto começou por volta das 8h50, dez minutos antes do horário de funcionamento da loja, segundo relatório do Corpo de Bombeiros.

Duas mulheres, de 62 e 41 anos, ficaram feridas pela queda de um portão e foram levadas, sem risco de morrer, ao Hospital Getúlio Vargas, no Rio. O UOL buscou a Secretaria Estadual de Saúde para saber se elas tinham recebido alta na tarde de hoje e aguarda retorno sobre o assunto.

A Polícia Militar e o Samu também foram acionados para a ocorrência. Segundo o Corpo de Bombeiros, no chamado inicial para a cena da confusão constava a informação de que três pessoas estavam feridas, mas não há detalhes sobre o estado de saúde da terceira pessoa, que teria sido atendida pelo Samu.

Supermercado anunciou descontos nas 100 primeiras unidades de alguns produtos. Entre as promoções publicadas no Instagram estavam uma panela de pressão por R$ 20, kits de copos por R$ 9,95 e um liquidificador por R$ 99.

Apesar da confusão, mercado continuava funcionando normalmente na tarde de hoje. Nas redes sociais, algumas das promoções continuavam sendo anunciadas. O UOL buscou por email o Tubarão Atacadista, mas não conseguiu contato com a empresa até o momento. O espaço segue aberto para manifestação.

Atacadão passou quatro meses fechado após um incêndio. Em junho, um incêndio de grandes proporções destruiu a loja, sem deixar feridos. Na ocasião, algumas pessoas saquearam produtos do local.