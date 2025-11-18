SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) respondeu às críticas do premiê da Alemanha, Friedrich Merz, sobre a estadia no Brasil para a COP30 e afirmou que ele deveria ter "ido num buteco no Pará".

"O primeiro-ministro da Alemanha esses dias se queixou, 'ai eu fui no Pará, mas eu voltei logo porque eu gosto mesmo é de Berlim'. Ele na verdade devia ter ido num buteco no Pará, ele na verdade deveria ter dançado no Pará, ele na verdade deveria ter provado a culinária do Pará, porque ele ia perceber que Berlim não oferece pra ele 10% da qualidade que oferece o estado do Pará e a cidade de Belém", disse o brasileiro nesta terça-feira (18).

A declaração foi dada durante o evento de inauguração da ponte sobre o rio Araguaia, que conecta as cidades de Xambioá (TO) e São Geraldo do Araguaia (PA).

Lula afirmou que o Pará "saiu do anonimato" com a realização da COP30, a conferência da ONU sobre mudanças climáticas. "Qualquer parte do mundo sabe hoje que existe o estado do Pará, que existe a cidade de Belém, que é pobre, mas tem um povo generoso como pouca parte do mundo."

Merz criticou na segunda (17) a estadia no Brasil para o evento climático. "Senhoras e senhores, nós vivemos em um dos países mais bonitos do mundo. Perguntei a alguns jornalistas que estiveram comigo no Brasil na semana passada: ?Quem de vocês gostaria de ficar aqui?? Ninguém levantou a mão. Todos ficaram contentes por termos retornado à Alemanha, a noite de sexta para sábado, especialmente daquele lugar onde estávamos", afirmou ele.

Depois da fala, o governo alemão exaltou a "beleza natural" do Brasil. Sem comentar as críticas, porta-voz do governo alemão em Berlim declarou à Folha que o premiê lamentou não ter tido tempo "de viajar aos limites da amazônia para conhecer melhor a beleza natural impressionante da região".

O ministro de Meio Ambiente da Alemanha, Carsten Schneider, publicou em uma rede social uma fala com elogios ao país nesta segunda (17). "Brasil é um país maravilhoso, com um povo acolhedor e bom anfitrião", disse na publicação, em português. "Pena que não poderei ficar mais tempo após a COP. Teria algumas ideias, por exemplo, pescar com meus amigos da amazônia."

Schneider é do Partido Social-Democrata (SPD), de centro-esquerda. Merz lidera a União Democrata-Cristã (CDU), de centro-direita. As duas siglas formam a coalizão que governa a Alemanha atualmente.

Autoridades de diversos países elogiaram a hospitalidade de Belém em uma plenária de alto nível na COP30 nesta terça (18). Gilberto Fratin, ministro de Meio Ambiente e Segurança Energética da Itália, abriu seu discurso com elogios à hospitalidade de Belém.

"Quero começar agradecendo a presidência brasileira e a comunidade de Belém pela extraordinária acolhida e hospitalidade", disse.