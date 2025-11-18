SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um seminário da USP (Universidade de São Paulo) reunirá na próxima segunda-feira (24), na capital paulista, representantes do setor filantrópico e de universidades, fundações e agências de fomento para discutir ciência e filantropia.

O 2º Seminário Internacional "Ciência encontra Filantropia: Filantropia no Ecossistema Brasileiro da Ciência" ocorrerá na Sala do Conselho Universitário da USP, das 8h30 às 17h, na zona oeste paulistana.

O evento é público e gratuito ?para participar presencialmente é necessário se inscrever previamente. Também será possível acompanhá-lo pelo canal do IEA (Instituto de Estudos Avançados) no YouTube.

O encontro é organizado pelo Grupo de Estudos de Modelos de Apoio à Ciência (Gema Filantropia) do IEA, pela Fundação José Luiz Setúbal e pela Science Philanthropy Alliance.

Entre os participantes estão a presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), Francilene Procópio, e a astrofísica France A. Córdova, que já atuou como cientista-chefe da Nasa, a agência espacial americana.

*

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

9h ? Painel: A Urgência do Apoio Multi-Institucional à Ciência

- Maria Arminda do Nascimento Arruda, vice-reitora da USP

- Francilene Procópio Garcia, presidente da SBPC

- José Luiz Egydio Setúbal, presidente da Fundação José Luiz Egydio Setúbal (FJLES)

- Roseli de Deus Lopes, diretora do IEA-USP

9h45 ? Palestra magna da astrofísica americana France A. Córdova

Comentários:

- José Luiz Egydio Setúbal, presidente da FJLS

- Fernando Reinach, criador e gestor do Fundo Pitanga

- Regina Pekelmann Markus, professora honorária do IEA

11h15 ? Painel: A Participação da Filantropia no Ecossistema da Ciência

- Melissa A. Berman, ex-presidente fundadora e CEO da Rockefeller Philanthropy Advisors

- Victor Piana, diretor-geral do A.C.Camargo Câncer Center

- Francilene Procópio Garcia, presidente da SBPC

14h ? Painel: Construindo Alianças entre Setor Filantrópico e Comunidade Científica

- Evan Michelson, diretor de programas da Alfred P. Sloan Foundation

- Hugo Aguilaniu, diretor-presidente do Instituto Serapilheira

- Samuel Goldenberg, diretor da SBPC

15h15 ? Painel: Construindo uma Agenda de filantropia em apoio à Ciência

- Sérgio Ferreira, diretor científico do Ciência Pioneira

- Hugo Aguilaniu, diretor-presidente do Instituto Serapilheira

- Samuel Goldenberg, diretor da SBPC

16h30 ? Pré-lançamento do livro "Filantropia: Ciência, Prática ou Arte?"

Obra de Marcos Kisil, membro do Gema Filantropia e professor sênior do IEA e da Faculdade de Saúde Pública da USP