SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um seminário da USP (Universidade de São Paulo) reunirá na próxima segunda-feira (24), na capital paulista, representantes do setor filantrópico e de universidades, fundações e agências de fomento para discutir ciência e filantropia.
O 2º Seminário Internacional "Ciência encontra Filantropia: Filantropia no Ecossistema Brasileiro da Ciência" ocorrerá na Sala do Conselho Universitário da USP, das 8h30 às 17h, na zona oeste paulistana.
O evento é público e gratuito ?para participar presencialmente é necessário se inscrever previamente. Também será possível acompanhá-lo pelo canal do IEA (Instituto de Estudos Avançados) no YouTube.
O encontro é organizado pelo Grupo de Estudos de Modelos de Apoio à Ciência (Gema Filantropia) do IEA, pela Fundação José Luiz Setúbal e pela Science Philanthropy Alliance.
Entre os participantes estão a presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), Francilene Procópio, e a astrofísica France A. Córdova, que já atuou como cientista-chefe da Nasa, a agência espacial americana.
*
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA
9h ? Painel: A Urgência do Apoio Multi-Institucional à Ciência
- Maria Arminda do Nascimento Arruda, vice-reitora da USP
- Francilene Procópio Garcia, presidente da SBPC
- José Luiz Egydio Setúbal, presidente da Fundação José Luiz Egydio Setúbal (FJLES)
- Roseli de Deus Lopes, diretora do IEA-USP
9h45 ? Palestra magna da astrofísica americana France A. Córdova
Comentários:
- José Luiz Egydio Setúbal, presidente da FJLS
- Fernando Reinach, criador e gestor do Fundo Pitanga
- Regina Pekelmann Markus, professora honorária do IEA
11h15 ? Painel: A Participação da Filantropia no Ecossistema da Ciência
- Melissa A. Berman, ex-presidente fundadora e CEO da Rockefeller Philanthropy Advisors
- Victor Piana, diretor-geral do A.C.Camargo Câncer Center
- Francilene Procópio Garcia, presidente da SBPC
14h ? Painel: Construindo Alianças entre Setor Filantrópico e Comunidade Científica
- Evan Michelson, diretor de programas da Alfred P. Sloan Foundation
- Hugo Aguilaniu, diretor-presidente do Instituto Serapilheira
- Samuel Goldenberg, diretor da SBPC
15h15 ? Painel: Construindo uma Agenda de filantropia em apoio à Ciência
- Sérgio Ferreira, diretor científico do Ciência Pioneira
- Hugo Aguilaniu, diretor-presidente do Instituto Serapilheira
- Samuel Goldenberg, diretor da SBPC
16h30 ? Pré-lançamento do livro "Filantropia: Ciência, Prática ou Arte?"
Obra de Marcos Kisil, membro do Gema Filantropia e professor sênior do IEA e da Faculdade de Saúde Pública da USP