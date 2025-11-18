SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Justiça decidiu afastar um professor da rede municipal de ensino de Quirinópolis (GO), após ele ser flagrado em vídeo batendo em um dos alunos.

Vídeo mostrou professor dando vários tapas em menino. As agressões ocorreram no dia 29 de outubro, por volta das 11h40. A criança, que está no 6º ano, foi atingida com tapas na cabeça, nos braços e nos ombros que, segundo a denúncia do MPGO (Ministério Público de Goiás) resultaram em lesões corporais comprovadas por atendimento médico.

Professor era reincidente nesse tipo de atitude. Na decisão pelo afastamento do docente, a a juíza Adriana Queiróz de Oliveira apontou que, horas antes, a Secretaria Municipal de Educação e a direção da escola já haviam advertido o homem por comportamento inadequado contra outro estudante.

Decisão aponta, além da reincidência do professor, os impactos sofridos pela vítima. A juíza destacou no texto da sentença a permanência do homem em ambiente escolar representaria risco de novas agressões, inclusive à vítima.

O nome do professor não foi divulgado, por isso sua defesa não foi localizada. O UOL entrou em contato com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Quirinópolis e aguarda retorno sobre o caso.