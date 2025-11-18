SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério da Educação anulou três questões do Enem 2025 e acionou a Polícia Federal após a divulgação de que um estudante de medicina exibiu no Youtube, cinco dias antes das provas de matemática e ciências da natureza, questões quase idênticas às que viriam compor o exame nacional aplicado no último domingo (16).

A Folha de S.Paulo confirmou que ao menos três questões adiantadas pelo universitário estavam em pré-testes realizados para a elaboração de questões. Elas foram testadas em uma avaliação do MEC para calouros de medicina, chamada Prêmio Capes Talento Universitário.

O Enem é feito com a TRI (Teoria de Resposta ao Item), uma metodologia que mensura o nível de dificuldade das questões de forma a tornar provas de diferentes anos comparáveis e identificar quando um candidato acerta uma questão ao acaso, no "chute". Assim, o resultado do exame reflete quanto estudantes acertam muitas questões difíceis e erra questões fáceis, por exemplo. Da mesma forma, um estudante que perde um dia de aplicação pode fazer outra prova com questões diferentes em outra ocasião com o mesmo nível de dificuldade.

Para que isso ocorra, a elaboração das questões do Enem evolve um pré-teste. Depois que as questões são formuladas pelos elaboradores, elas são aplicadas a pessoas com perfil semelhante aos estudantes do ensino médio. No caso da prova da Capes, o pré-teste foi feito com jovens recém-formados na educação básica. Dessa forma, é possível calibrar o nível de dificuldade de cada pergunta.

O estudante de medicina Edcley Teixeira se apresenta como consultor educacional. Na live antes do segundo dia do exame, ele apresentou ao menos cinco questões que têm muita semelhança com as que estavam na prova.

Em vídeos nas redes sociais, Teixeira afirma ter previsto as questões presentes no exame nacional seguindo critérios permitidos pela legislação e sem qualquer vazamento.

"O Enem inteiro é repetido. Eu descobri o padrão. Sabe quantas pessoas elaboram o Enem? Vinte e cinco pessoas. Elas estão no Inep desde 2009. Sigam na rede social. Você vai conseguir saber no que elas estão pensando", afirma Teixeira sobre os colaboradores que produzem os itens do exame.

Ele ainda diz decorou os itens após ter participado, a convite do MEC, do Prêmio Capes.

Professores ouvidos pela reportagem afirmam que situações semelhantes já ocorreram em anos anteriores. Segundo eles, o estudante costuma participar dos pré-testes e memorizar as questões ?e, em outras ocasiões, teria pedido a conhecidos que repassassem os itens.

Em comunicado divulgado em seu site, o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), órgão ligado ao MEC responsável pela prova, afirma reafirmar a "isonomia, lisura e validade das provas do Enem 2025".

O instituto anunciou a anulação de três perguntas da prova e declarou que "nenhuma questão foi apresentada tal qual na edição de 2025 do exame". "Na divulgação observada nas redes sociais, foram identificadas similaridades pontuais entre os itens", afirma o instituto.

Além disso, o órgão afirma que a Polícia Federal foi acionada para apurar o caso e "garantir a responsabilização dos envolvidos por eventual quebra de confidencialidade ou ato de má-fé pela divulgação de questões sigilosas de forma indevida".

O instituto do governo Lula (PT) também defendeu a metodologia da prova. "O Inep promove diversas estratégias para calibrar as questões que compõe o Banco Nacional de Itens e podem ser usadas na elaboração das provas do Enem. Os processos envolvem rigorosos protocolos de segurança, que foram cumpridos em todas as etapas do exame.

Nas redes sociais, estudantes demonstraram preocupação com o possível vazamento e também com a possibilidade de cancelamento da edição deste ano do Enem.

VEJA AS QUESTÕES APRESENTADAS NA LIVE

Em relação às questões quase idênticas, um dos exemplos é um item sobre fotossíntese. Na versão divulgada por Teixeira, a questão é mais extensa do que a versão presente no Enem 2025 (questão de 123, do caderno azul). Veja a seguir:

Questão 123 do caderno azul do Enem 2025

Plantas e algas realizam fotossíntese oxigênio para síntese de matéria orgânica e, para isso, utilizam trifosfato de adenosina (ATP) e nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato reduzido (NADPH). Já algumas bactérias fotossintetizantes não apresentam cloroplasto e clorofila, mas um pigmento denominado bacterioclorofila. Esses procariotos realizam a fotossíntese anoxigênica, um processo de síntese de matéria orgânica utilizando o gás carbônico (CO2), e o gás sulfídrico (H2S).

Na fotossíntese oxigênica, qual composto desempenha função análoga a do H2S?

A) ATP

B) NADPH

C) Oxigênio

D) Clorofila

E) Água

Outra questão semelhante é sobre o grito. Na versão do Enem 2025, é a questão 132 do caderno azul. Veja a seguir:

Questão 132 sobre o grito, do caderno azul do Enem 2025:

O nível sonoro, em decibel (dB), é calculado pela expressão:

N=10 log 2

Uma conversa normal entre duas pessoas gera sons de níveis sonoros entre 50 e 60 dB, enquanto pessoas gritando podem gerar sons de níveis superiores a 100 dB. Supondo que, no centro de um estádio de futebol, foram realizadas medidas para avaliar o ruído médio de uma pessoa gritando a palavra "gol" em diferentes posições das arquibancadas. O valor médio obtido, considerando um grande número de medidas, foi de 100 dB. Com esse dado, estimou-se o ruído sonoro produzido por 10.000 pessoas, distribuídas aleatoriamente nas arquibancadas, enquanto gritavam, simultaneamente, a palavra "gol".

O valor médio estimado para o ruído produzido por essas pessoas, na posição central desse estádio hipotético, foi de

A) 60dB

B) 104 dB

C) 140 dB

D) 400 dB

E) 800 dB

O Enem é composto por 180 questões de múltipla escolha, com 45 perguntas para cada área de conhecimento, e a redação.

No primeiro dia do exame, os participantes respondem a 90 questões referentes às áreas de linguagens, ciências humanas, além da redação. No segundo dia, são aplicados itens relacionados a matemática e ciências da natureza, completando as outras 90 questões da prova.