SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Edcley de Souza Teixeira, que diz ser estudante de medicina da UFC (Universidade Federal do Ceará), em Sobral, antecipou questões do Enem pela terceira vez em três anos. Em 2025, dias antes da prova, ele mostrou em uma live no Youtube perguntas muito semelhantes às que apareceram nos exames de matemática e ciências da natureza. A coincidência levou o Inep a anular três itens e a acionar a Polícia Federal.

O estudante atua nas redes como professor e consultor voltado ao Enem. Mantém uma plataforma online e dá aulas em que afirma ensinar técnicas de memorização e análise de padrões para prever conteúdos. A transmissão que viralizou o mostra resolvendo questões com estrutura próxima à usada no exame.

"O Enem inteiro é repetido. Eu descobri o padrão. Sabe quantas pessoas elaboram o Enem? Vinte e cinco. Elas estão no Inep desde 2009. Sigam nas redes sociais. Você vai conseguir saber no que elas estão pensando", disse, ao falar sobre os colaboradores que produzem os itens.

Em comunicado, o Inep reafirmou a "isonomia, lisura e validade das provas do Enem 2025" e disse que as semelhanças envolvem itens parecidos com questões pré-testadas em ciclos anteriores. A autarquia pediu investigação para esclarecer o caso.

A reportagem entrou em contato com Teixeira, mas não obteve resposta até a publicação.

A exposição pública de Edcley começou antes. Em 2024, publicou vídeos em que afirmava ter acertado seis questões do Enem daquele ano, o que ampliou sua visibilidade entre estudantes.

O primeiro episódio ocorreu em 2023. Naquele ano, quando dizia atuar como monitor do Enem, Edcley previu cinco questões e o tema da redação. Ele apontou semelhança entre itens do Prêmio Capes Talento Universitário ?prova que realizou meses antes? e o conteúdo do Enem. Disse ter memorizado parte das perguntas e criado versões próprias que depois coincidiram com textos e alternativas vistos em gabaritos extraoficiais. O material foi divulgado por ele em pdf no Instagram.

Em entrevista ao Portal Sobral Online, Edcley afirmou estar feliz por contribuir para a educação. "Apenas a educação tem o poder de transformar vidas. Eu amo ser monitor do Enem. Democratizar a educação é o meu objetivo", disse.

O estudante também relatou ter acessado, em 2017, provas do Enem PPL e da 3ª aplicação por meio da Lei de Acesso à Informação.

Em maio de 2025, o MEC divulgou um vídeo em que o apresentava como vencedor do Prêmio Capes Talento Universitário, destinado a estudantes com bom desempenho acadêmico. A gravação, em que ele agradecia o prêmio de R$ 5.000, foi retirada depois das redes oficiais da pasta.